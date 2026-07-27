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    Giá vàng hôm nay 27/07/2026: SJC 139 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu

    Tuệ Nhân27/07/2026 12:00

    Giá vàng hôm nay 27/07/2026: SJC mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1.500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 12:00)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    12:00: SJC tăng 1.500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 139 và 143 triệu đồng/lượng.

    10:30: SJC tăng 1.500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139.000.000–143.000.000 đồng/lượng.

    Cập nhật lúc 09:09 sáng 27/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận phần lớn thương hiệu tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000 ở chiều mua và bán. BTMH và BTMC VRTL có giá bán 144.200.000, trong khi BTMC SJC giữ nguyên mức mua 137.500.000 và bán 141.500.000.

    SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng tăng 1.500.000 ở cả hai chiều. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 1.400.000 ở chiều mua và bán.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:09

    • BTMH và BTMC VRTL: Mua 140.300.000, tăng 1.400.000; bán 144.200.000, tăng 1.500.000.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: Mua 139.000.000, tăng 1.500.000; bán 143.000.000, tăng 1.500.000.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua 137.600.000, tăng 1.400.000; bán 142.600.000, tăng 1.400.000.
    • BTMC SJC: Mua 137.500.000, không đổi; bán 141.500.000, không đổi.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
    DOJI HN139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
    DOJI SG139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
    BTMH140.300.000144.200.000+1.400.000+1.500.000
    BTMC VRTL140.300.000144.200.000+1.400.000+1.500.000
    BTMC SJC137.500.000141.500.00000
    Phú Qúy SJC139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
    PNJ TP.HCM137.600.000142.600.000+1.400.000+1.400.000
    PNJ Hà Nội137.600.000142.600.000+1.400.000+1.400.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 27/07/2026: SJC 139 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu
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