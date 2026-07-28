Giá vàng hôm nay 28/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu Giá vàng SJC lúc 10:30 ngày 28/07/2026: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng/lượng, cùng giảm 1.500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:30: SJC giảm 1.500.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 137.500.000, bán 141.500.000 đồng/lượng.

Lúc 09:00 sáng 28/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu trong bảng dữ liệu giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến là 1.500.000 ở cả chiều mua và bán, trong khi PNJ giảm 1.400.000; BTMC VRTL và BTMC SJC giữ nguyên.

Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 144.000.000 tại BTMC VRTL. Giá mua hôm nay thấp nhất là 136.200.000 tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : mua 137.500.000, giảm 1.500.000; bán 141.500.000, giảm 1.500.000 so với hôm qua.

: mua 137.500.000, giảm 1.500.000; bán 141.500.000, giảm 1.500.000 so với hôm qua. BTMH : mua 138.600.000, giảm 1.500.000; bán 142.500.000, giảm 1.500.000.

: mua 138.600.000, giảm 1.500.000; bán 142.500.000, giảm 1.500.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : mua 136.200.000, giảm 1.400.000; bán 141.200.000, giảm 1.400.000.

: mua 136.200.000, giảm 1.400.000; bán 141.200.000, giảm 1.400.000. BTMC VRTL : mua 140.100.000 và bán 144.000.000, đều đi ngang.

: mua 140.100.000 và bán 144.000.000, đều đi ngang. BTMC SJC: mua 139.000.000 và bán 143.000.000, đều đi ngang.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.500.000 141.500.000 -1.500.000 -1.500.000 DOJI HN 137.500.000 141.500.000 -1.500.000 -1.500.000 DOJI SG 137.500.000 141.500.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMH 138.600.000 142.500.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMC VRTL 140.100.000 144.000.000 0 0 BTMC SJC 139.000.000 143.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 137.500.000 141.500.000 -1.500.000 -1.500.000 PNJ TP.HCM 136.200.000 141.200.000 -1.400.000 -1.400.000 PNJ Hà Nội 136.200.000 141.200.000 -1.400.000 -1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.