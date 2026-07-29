Giá vàng hôm nay 29/07/2026: SJC 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng Giá vàng SJC 13:30 ngày 29/07/2026: mua 137.100.000 đồng, bán 141.100.000 đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng so với lần cập nhật gần nhất trước đó trong ngày. (Cập nhật lúc 13:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:30: Lúc 13:30, giá vàng SJC mua 137,1 triệu, bán 141,1 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng so với lần cập nhật trước.

12:00: SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 136,5 và bán 140,5 triệu đồng/lượng.

10:30: So với lần cập nhật trước, giá SJC mua và bán cùng giảm 1.000.000 đồng, hiện lần lượt 136,5 và 140,5 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:00 sáng 29/07/2026, giá vàng hôm nay được cập nhật thấp hơn hôm qua tại hầu hết thương hiệu trong bảng. Mức giảm phổ biến là 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán; riêng PNJ giảm 800.000 đồng, còn BTMC SJC đi ngang.

Giá mua hôm nay dao động từ 135.400.000 đến 137.500.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 140.400.000–141.500.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

BTMC SJC : mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua.

: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : giá mua 136.500.000 đồng, giá bán 140.500.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều.

: giá mua 136.500.000 đồng, giá bán 140.500.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều. BTMH và BTMC VRTL : giá mua 137.100.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều.

: giá mua 137.100.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua 135.400.000 đồng, giá bán 140.400.000 đồng; cùng giảm 800.000 đồng ở mỗi chiều.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI HN 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI SG 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng BTMH 137.100.000 đồng 141.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng BTMC VRTL 137.100.000 đồng 141.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng BTMC SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng PNJ TP.HCM 135.400.000 đồng 140.400.000 đồng -800.000 đồng -800.000 đồng PNJ Hà Nội 135.400.000 đồng 140.400.000 đồng -800.000 đồng -800.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.