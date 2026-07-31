Thuế - Tài chính Giá vàng hôm nay 31/07/2026: SJC 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng tăng Giá vàng SJC lúc 16:27 ngày 31/07/2026: mua 137,9 triệu đồng/lượng, bán 141,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:27)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:27: SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả giá mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 137,9 triệu, bán 141,9 triệu đồng/lượng.

14:57: SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, giá hiện tại mua 137.900.000, bán 141.900.000 đồng/lượng.

13:27: SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 138,2 và 142,2 triệu đồng/lượng.

11:57: So với lần cập nhật trước, SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lên 138,2-142,2 triệu đồng/lượng.

10:27: SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 138,7 và 142,7 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:03 sáng 31/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu tăng 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Trong đó, BTMH niêm yết giá bán hôm nay ở mức 144.500.000 đồng, còn BTMC VRTL và BTMC SJC giữ nguyên cả hai chiều.

So với hôm qua, 7 trong 9 dòng dữ liệu ghi nhận mức tăng 1.500.000 đồng ở giá mua và giá bán; 2 dòng đi ngang.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:03 sáng

BTMH : mua 140.600.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.

: mua 140.600.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : cùng mua 139.200.000 đồng, bán 143.200.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng.

: cùng mua 139.200.000 đồng, bán 143.200.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : cùng mua 138.200.000 đồng, bán 143.100.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng.

: cùng mua 138.200.000 đồng, bán 143.100.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng. BTMC VRTL : mua 139.100.000 đồng, bán 143.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.

: mua 139.100.000 đồng, bán 143.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang. BTMC SJC: mua 137.700.000 đồng, bán 141.700.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 139.200.000 143.200.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI HN 139.200.000 143.200.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI SG 139.200.000 143.200.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMH 140.600.000 144.500.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMC VRTL 139.100.000 143.000.000 0 0 BTMC SJC 137.700.000 141.700.000 0 0 Phú Qúy SJC 139.200.000 143.200.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ TP.HCM 138.200.000 143.100.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ Hà Nội 138.200.000 143.100.000 +1.500.000 +1.500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.