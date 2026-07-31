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    Giá vàng hôm nay 31/07/2026: SJC 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng tăng

    Đại Ngàn31/07/2026 11:57

    Giá vàng SJC lúc 11:57 ngày 31/07/2026: mua 138,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng; cùng tăng 500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 11:57)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    11:57: So với lần cập nhật trước, SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lên 138,2-142,2 triệu đồng/lượng.

    10:27: SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 138,7 và 142,7 triệu đồng/lượng.

    Lúc 09:03 sáng 31/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu tăng 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Trong đó, BTMH niêm yết giá bán hôm nay ở mức 144.500.000 đồng, còn BTMC VRTL và BTMC SJC giữ nguyên cả hai chiều.

    So với hôm qua, 7 trong 9 dòng dữ liệu ghi nhận mức tăng 1.500.000 đồng ở giá mua và giá bán; 2 dòng đi ngang.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:03 sáng

    • BTMH: mua 140.600.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: cùng mua 139.200.000 đồng, bán 143.200.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 138.200.000 đồng, bán 143.100.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng.
    • BTMC VRTL: mua 139.100.000 đồng, bán 143.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.
    • BTMC SJC: mua 137.700.000 đồng, bán 141.700.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC139.200.000143.200.000+1.500.000+1.500.000
    DOJI HN139.200.000143.200.000+1.500.000+1.500.000
    DOJI SG139.200.000143.200.000+1.500.000+1.500.000
    BTMH140.600.000144.500.000+1.500.000+1.500.000
    BTMC VRTL139.100.000143.000.00000
    BTMC SJC137.700.000141.700.00000
    Phú Qúy SJC139.200.000143.200.000+1.500.000+1.500.000
    PNJ TP.HCM138.200.000143.100.000+1.500.000+1.500.000
    PNJ Hà Nội138.200.000143.100.000+1.500.000+1.500.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 31/07/2026: SJC 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng tăng
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