Giá vàng hôm nay (7-8): Vàng miếng tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay (7-8): Vàng miếng trong nước tiếp đà tăng ở chiều mua vào; trong khi đó, vàng thế giới quay đầu giảm do đồng USD tăng giá và tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư trước các thông tin quan trọng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra.

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,4 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với rạng sáng qua.

DOJI giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 122,2 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 121,2 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng hôm nay tiếp đà tăng ở chiều mua vào. Ảnh: TTXVN

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ 30 phút sáng 7-8 như sau:

Vàng Khu vực Rạng sáng 6-8 Rạng sáng 7-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng DOJI Hà Nội 122,2 123,8 122,2 123,8 – – TP Hồ Chí Minh 122,2 123,8 122,2 123,8 – – SJC TP Hồ Chí Minh 122,2 123,8 122,4 123,8 +200 – Hà Nội 122,2 123,8 122,4 123,8 +200 – Đà Nẵng 122,2 123,8 122,4 123,8 +200 – PNJ TP Hồ Chí Minh 122,2 123,8 122,4 123,8 +200 – Hà Nội 122,2 123,8 122,4 123,8 +200 – Bảo Tín Minh Châu Toàn quốc 122,2 123,8 122,4 123,8 +200 – Phú Quý SJC Toàn quốc 121,2 123,8 121,2 123,8 – –

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Thị trường vàng nhẫn hôm nay giữ ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể,SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng đi ngang so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua,hiện giao dịch ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch bằng giá hôm qua, hiện niêm yết ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm 0,25%, tương ứng giảm 8,37 USD/ounce trong 24 giờ qua, với giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.371,87 USD/ounce (tương đương khoảng 107,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm. Ảnh: Xinhua

Giá vàng thế giới giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nhích lên, trong khi giới đầu tư vẫn thận trọng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các đề cử cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng trở lại sau bốn phiên giảm liên tiếp, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

“Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các diễn biến liên quan đến việc Nhà Trắng bổ nhiệm nhân sự vào Fed và bất kỳ tin tức nào liên quan đến thương mại, vì cả hai yếu tố này đều có khả năng tác động đến tâm lý thị trường”, Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích cấp cao tại ActivTrades, cho biết.

Thị trường hiện đang tập trung vào hai yếu tố chính. Dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến làm tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 (khả năng này hiện là gần 88%); lãi suất thấp hơn thường làm vàng hấp dẫn hơn. Ngược lại, đồng USD đang mạnh lên, khiến vàng đắt hơn cho người mua bằng các tiền tệ khác và giảm sức hút của kim loại quý này.

Sự mâu thuẫn giữa hai yếu tố này khiến giá vàng giằng co và chưa có biến động mạnh. Tâm điểm chú ý hiện nay là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người sắp công bố các vị trí lãnh đạo mới tại Fed, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ trong tương lai.

Bất chấp đợt điều chỉnh giảm trong ngày, Evangelista của ActivTrades cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng, với mục tiêu ngắn hạn khoảng 3.400 USD, nhờ nhu cầu bền vững xuất phát từ căng thẳng thương mại, lo ngại về tăng trưởng và lạm phát, cũng như sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

Trên thị trường vật chất, Perth Mint báo cáo doanh số sản phẩm vàng trong tháng 7 đã giảm 33% so với tháng trước.

