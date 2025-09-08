Giá vàng hôm nay (9-8): Tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (9-8): Giá vàng miếng SJC đã bật tăng lên mức 124,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng thế giới cũng tăng mạnh sau khi Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) thông báo các thỏi vàng phải chịu thuế.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với sáng qua, tăng từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, sáng 9-8, vàng miếng thương hiệu DOJI được mua vào ở mức 123,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng.

Vàng miếng thương hiệu SJC và PNJ được mua vào ở mức 123,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được mua vào ở mức 122,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 124 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 1 triệu đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 122,2 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 9-8 như sau:

Vàng Khu vực Rạng sáng 8-8 Rạng sáng 9-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng DOJI Hà Nội 122,7 124,1 123,2 124,4 +500 +300 TP Hồ Chí Minh 122,7 124,1 123,2 124,4 +500 +300 SJC TP Hồ Chí Minh 122,4 123,8 123,2 124,4 +800 +600 Hà Nội 122,4 123,8 123,2 124,4 +800 +600 Đà Nẵng 122,4 123,8 123,2 124,4 +800 +600 PNJ TP Hồ Chí Minh 122,4 123,8 123,2 124,4 +800 +600 Hà Nội 122,4 123,8 123,2 124,4 +800 +600 Bảo Tín Minh Châu Toàn quốc 122,4 123,8 122,6 124 +200 +200 Phú Quý SJC Toàn quốc 121,2 123,8 122,2 124,4 +1.000 +600

Giá vàng miếng hôm nay (9-8) tăng mạnh lên mức 124,4 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: makettimes.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (9-8) đa phần ổn định, trừ vàng nhẫn thương hiệu SJC và Phú Quý.

Cụ thể, SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay tăng, với giá vàng giao ngay ở mức 3.397,6 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,32% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 10,74 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.397,6 USD/ounce (tương đương khoảng 108,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt sau thông tin của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ về thuế đối với vàng thỏi. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới đã tăng vọt trong những phiên giao dịch đầu tiên trong ngày 8-8 nhưng sau đó giảm mạnh so với mức cao nhất trong ba tháng qua. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 1,1% lên 3.491,30 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục là 3.534,10 USD/ounce sau khi tờ Financial Times công bố thông tin Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đăng một quyết định trên trang web của mình vào thứ Sáu mà ngành công nghiệp vàng hiểu là có nghĩa là thuế quan cụ thể của Mỹ có thể áp dụng cho các kích thước thỏi vàng được giao dịch phổ biến nhất tại nước này. Giá bạc cũng tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần qua. Giá vàng tháng 12 gần nhất tăng 19,30 USD, đạt 3.473,30 USD/ounce. Giá bạc tháng 9 gần nhất tăng 0,216 USD, đạt 38,51 USD/ounce.

Động thái áp thuế nhập khẩu vàng thỏi loại 1kg và loại 100 ounce của Mỹ đang gây ra sự bất ổn sâu sắc trên thị trường vàng thỏi toàn cầu và đe dọa làm gián đoạn hoạt động thương mại từ Thụy Sĩ và các trung tâm tinh chế lớn khác, bao gồm London (Anh) và Hồng Kông (Trung Quốc). Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ nêu rõ, các thỏi vàng phải chịu thuế và không được miễn trừ ngành công nghiệp đã hiểu ban đầu.

Xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ đã trở thành điểm nóng trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, sau khi lượng hàng xuất khẩu tăng đột biến vào đầu năm nay khiến thâm hụt thương mại của Mỹ với Thụy Sĩ tăng vọt. "Các nhà giao dịch và nhà phân tích đang cố gắng tìm hiểu tình hình - liệu thuế quan đã có hiệu lực hay chưa, liệu chúng có áp dụng cho tất cả quốc gia hay thậm chí làm thế nào để tránh được chúng. Một số người đặt câu hỏi liệu sự thay đổi mạnh mẽ này có phải là lỗi của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ hay không và cho rằng nó có thể phải đối mặt với các thách thức pháp lý", báo cáo của Bloomberg cho biết.

THU UYÊN

