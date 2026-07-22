Thương mại - Dịch vụ Giá vàng trưa 22/7/2026: BTMC tăng giá mua vào tới 1,1 triệu đồng/lượng Giá vàng trưa 22/7/2026 tiếp tục đi lên trong ngày tăng thứ hai liên tiếp. BTMC điều chỉnh chiều mua vào mạnh nhất, còn giá bán tại nhiều hệ thống lớn cùng đạt 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trưa 22/7/2026: BTMC tăng mua vào 1,1 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 12h00 thứ Tư ngày 22/7, thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng phục hồi. Mức tăng phổ biến tại các doanh nghiệp dao động từ 400.000–600.000 đồng/lượng, riêng chiều mua vào tại Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, giá vàng miếng được mua vào trong khoảng 142,5–144,2 triệu đồng/lượng và bán ra từ 145,8–147 triệu đồng/lượng. Mức bán 147 triệu đồng/lượng xuất hiện tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và PNJ.

BTMC dẫn đầu mức tăng ở chiều mua vào

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm ngày 21/7. Doanh nghiệp hiện giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giữ khoảng cách 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng nâng thêm 600.000 đồng/lượng cho mỗi chiều, đưa giá mua vào lên 144 triệu đồng/lượng và giá bán ra đạt 147 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều tại đây duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải có mức điều chỉnh tương tự SJC và DOJI. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp tăng lên 144–147 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp có mức tăng mua vào mạnh nhất trong phiên trưa. Giá mua được nâng thêm 1,1 triệu đồng/lượng, lên 143,7 triệu đồng/lượng. Chiều bán tăng 600.000 đồng/lượng và chạm 147 triệu đồng/lượng.

Với bảng giá mới, khoảng cách mua – bán tại Bảo Tín Minh Châu còn 3,3 triệu đồng/lượng. Việc chiều mua tăng nhanh hơn chiều bán đã giúp biên độ chênh lệch được thu hẹp so với phiên trước.

PNJ cũng điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại hệ thống hiện được mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán đạt 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có giá bán thấp nhất thị trường

Phú Quý là doanh nghiệp có diễn biến phân hóa giữa hai chiều giao dịch. Giá mua vào giữ nguyên ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm được khảo sát. Chiều bán tăng 400.000 đồng/lượng, lên 146,4 triệu đồng/lượng.

Do chiều mua không thay đổi nhưng chiều bán tiếp tục tăng, khoảng cách giao dịch tại Phú Quý được kéo rộng lên 3,9 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật lúc 12h00.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Doanh nghiệp hiện thu mua ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường, còn giá bán đạt 145,8 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục là nơi có giá bán thấp nhất và khoảng cách mua – bán chỉ 1,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này thấp hơn đáng kể so với khoảng 3–3,9 triệu đồng/lượng tại các hệ thống còn lại.

Đến trưa 22/7, thị trường đã có phiên tăng thứ hai liên tiếp, nhưng mức điều chỉnh giữa các doanh nghiệp không hoàn toàn đồng đều. BTMC nổi bật với mức tăng mạnh ở chiều mua vào, còn Mi Hồng duy trì giá bán thấp hơn mặt bằng chung 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 22/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 +600 +600 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 +600 +600 Mi Hồng 144,2 145,8 +400 +400 PNJ 143,5 147,0 +600 +600 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,0 +1100 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 +600 +600 Phú Quý 143,2 147,0 +700 +600

Giá vàng nhẫn trưa nay 22/7/2026 đang igao dịch quanh mức 144-146,4 triệu đồng/lượng

Công ty SJC đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Theo bảng giá ghi nhận ngày 22/7, khoảng cách mua – bán tại đây đạt 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều duy trì ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang có giá Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 141,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách mua – bán là 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều đạt 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ hôm nay được cập nhật ở mức 140,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây là thương hiệu có khoảng cách mua – bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng áp dụng giá mua vào 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra 145,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều chỉ ở mức 1,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng thế giới hôm nay 22/7/2026 ghi nhận vượt qua mốc 4.100 USD/ounce, tăng tới hơn 2%

Tính đến 12h00 ngày 22/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.129,5 USD/ounce, tăng 91,81 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.286 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,0-147,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên thứ Tư, nhờ lực mua bắt đáy. Nhà đầu tư đồng thời theo dõi căng thẳng tại Trung Đông và chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Lúc 3h07 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 4.139,64 USD/ounce, có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ ngày 7/7. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ cũng tăng 1,7%, lên 4.144,20 USD/ounce.

Xung đột Trung Đông lan rộng khiến giá dầu và lo ngại lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, lực mua xuất hiện sau đợt giảm mạnh của vàng tuần trước, cùng kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt tiến triển ngoại giao, đã hỗ trợ giá kim loại quý phục hồi.

Thị trường cũng chú ý đến thông tin ba tàu chở dầu của Saudi Arabia phải đổi hướng tại Biển Đỏ sau các lời đe dọa từ lực lượng Houthi. Iran được cho là đã nhận đề xuất ngừng bắn 10 ngày thông qua các bên trung gian.

Theo khảo sát của Reuters, Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Dù vậy, ngày càng nhiều chuyên gia đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay ở mức cao. Lãi suất duy trì cao có thể gây sức ép lên vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,9%, lên 59,87 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 10/7.