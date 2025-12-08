Giá dầu thế giới gần như không biến động. Giá xăng dầu trong nước có khả năng sẽ giảm mạnh trong tuần này.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới gần như không biến động trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi mất 4% trong tuần trước. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15-8 tại Alaska, nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11-8, giá dầu Brent tăng 0,04 USD, lên mức 66,63 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng nhích thêm 0,08 USD, lên mức 63,96 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới ổn định trước thềm cuộc đàm phán Mỹ-Nga dự kiến diễn ra vào ngày 15-8 tại Alaska. Ảnh minh họa: The Hindu Business

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết, cả Ukraine và Nga sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để tiến tới hòa bình. Cuộc gặp với ông Putin được xem là bước thăm dò khả năng đạt được thỏa thuận.

“Đợt bán tháo vừa qua đã tạm lắng khi thị trường chờ đợi cuộc gặp quan trọng vào cuối tuần này”, chuyên gia phân tích Alex Hodes tại công ty môi giới hàng hóa StoneX nhận định.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt ra thời hạn chót vào ngày 8-8 để Nga đồng ý với một thỏa thuận hòa bình, nếu không các nước mua dầu Nga sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. Mỹ cũng đang gây áp lực buộc Ấn Độ phải giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Giá dầu giảm trong những ngày gần đây do thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Theo chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, việc Mỹ chỉ áp thuế bổ sung với Ấn Độ thay vì toàn bộ khách hàng mua dầu Nga đã khiến lo ngại giảm bớt.

Ngân hàng UBS cũng hạ dự báo giá dầu Brent cuối năm từ mức 68 USD trước đó xuống còn 62 USD/thùng, do nguồn cung từ Nam Mỹ tăng và sản lượng ổn định từ các quốc gia đang bị trừng phạt.

Ngân hàng này cho biết thêm, nhu cầu dầu của Ấn Độ gần đây thấp hơn kỳ vọng, đồng thời dự báo, OPEC+ sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trừ khi xảy ra gián đoạn nguồn cung lớn.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC tiếp tục tăng trong tháng 7 sau khi nhóm OPEC+ đạt được thỏa thuận nâng sản lượng. Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế do Iraq cắt giảm bổ sung và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mỏ dầu của người Kurd.

“Thị trường hiện đang giằng co giữa việc OPEC không tăng sản lượng như kỳ vọng và khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine - điều có thể khiến dầu Nga quay trở lại thị trường. Sự giằng co này khiến giá dầu biến động mạnh”, ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại công ty Price Futures Group nhận định.

Trong một diễn biến khác, tập đoàn Exxon Mobil cho biết, một liên doanh do họ dẫn dắt đã bắt đầu khai thác dầu sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch tại nhà máy sản xuất và lưu trữ ở Guyana. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sản lượng của Exxon tại khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hôm 9-8 cho thấy, giá sản xuất tại nước này trong tháng 7 giảm mạnh hơn dự kiến. Điều này cho thấy áp lực giảm phát tại Trung Quốc có thể vẫn còn dai dẳng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12-8 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít



- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít



- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít



- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít



- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7-8. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

THẢO NHIÊN

