Giá xăng dầu hôm nay (8-8): Tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ 6 liên tiếp sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 7-8, giá dầu Brent giảm 46 cent/thùng, tương đương 0,7%, xuống còn 66,43 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 47 cent/thùng, tương đương 0,7%, xuống còn 63,88 USD/thùng.

Ông Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra trong vài ngày tới, đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2021. Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin sớm nhất là vào tuần tới.

Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước mua dầu của Nga, nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump vừa công bố đợt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, với mức tăng thêm 25%, do nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 28-8. Ấn Độ hiện là khách hàng lớn thứ hai mua dầu từ Nga, sau Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng áp thêm thuế đối với Trung Quốc.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu đã giảm hơn 9%. Theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, cùng với những bất ổn về thuế quan, là các yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu.

Tuy nhiên, đà giảm giá dầu trong phiên giao dịch ngày 7-8 phần nào được kìm hãm nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh, Saudi Arabia tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á và nhập khẩu dầu từ Trung Quốc vẫn giữ ở mức cao trong tháng 7.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này đã giảm 3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1-8, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu đang tăng lên tại Mỹ.

Tại Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô trong tháng 7 giảm 5,4% so với tháng 6, nhưng vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu chế biến dầu trong nước vẫn ổn định.

Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, vừa thông báo sẽ tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á trong tháng 9, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-8, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít



- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít



- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít



- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít



- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7-8. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

