Giáo dục - Đào tạo Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên Cha, mẹ được xem là người thầy đầu tiên trong việc giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên. Sự đồng hành và định hướng đúng đắn của gia đình sẽ giúp con trẻ hình thành nhận thức đúng đắn, ứng xử lành mạnh và bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Phụ huynh luôn gần gũi, sẻ chia với con về vấn đề học tập

Lứa tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về thể chất, lẫn tinh thần, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, nhất là mạng xã hội. Việc cha mẹ chưa thực sự cởi mở, chia sẻ với con em về giới tính, tâm sinh lý… dẫn đến một số trẻ dễ tiếp cận thông tin sai lệch, thiếu kiểm soát. Bên cạnh nhà trường, xã hội thì gia đình là môi trường gần gũi nhất, có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến nhận thức, hành vi giới tính của mỗi người. Những gì trẻ nghe thấy, chứng kiến và được dạy từ nhỏ trong gia đình sẽ trở thành nền tảng quan trọng để các em ứng xử khi bước vào các mối quan hệ sau này.

Một gia đình cởi mở, cha mẹ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, giải thích cho con về những thay đổi tâm sinh lý, tình yêu tuổi mới lớn, giới hạn trong mối quan hệ với người khác giới... sẽ giúp trẻ có nền tảng vững vàng, biết bảo vệ bản thân. Ngược lại, trẻ lớn lên trong một môi trường gia đình thiếu quan tâm, khắt khe, ngại nói chuyện giới tính, tình yêu, sức khỏe sinh sản… thì các em sẽ tự tìm hiểu những thông tin này qua mạng, bạn bè và rất dễ bị dẫn dắt sai lệch. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng, nhà trường, xã hội, cha mẹ cần phải quan tâm, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản giúp con vượt qua tâm lý ngại ngùng, lắng nghe và đồng hành cùng con trưởng thành.

Bà Bùi Thị Thu Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Sơn cho biết: “Qua các cuộc sinh hoạt hội họp, chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ về sức khỏe sinh sản của phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó, chúng tôi phân tích để chị em hiểu vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái, nhất là với trẻ dậy thì về giới tính, sức khỏe bản thân để từng bước phòng, tránh”.

Chị Bùi Thị Thương, tổ dân phố 3, phường Đông Gia Nghĩa luôn dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con gái. Năm nay, con gái chị Thương chuẩn bị bước sang tuổi 17. Ở mỗi độ tuổi, chị đều hướng dẫn, chỉ cho con cách bảo vệ bản thân phù hợp. Theo đó, ở tuổi mầm non, tiểu học, chị Thương dạy con bảo vệ bộ phận nhạy cảm. Con bước sang học cấp 2, chị chia sẻ cho con về những thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và thay đổi của cơ thể. Hiện nay, khi con đang bước vào giai đoạn vị thành niên, chị hướng dẫn con nhận biết các hành vi xâm hại, ranh giới cơ thể cá nhân, cách nói “không”, cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống nguy hiểm. “Với sự gần gũi, không khoảng cách, nên hai mẹ con tôi cởi mở, hiểu nhau hơn. Con gái cũng chủ động hơn, luôn tâm sự với mẹ về những chuyện gặp phải trong học tập, bạn bè, tình yêu đôi lứa, cuộc sống…”, chị Thương cho hay.

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản là trách nhiệm của nhà trường hay ngành chức năng và hơn trên hết là sự vào cuộc đồng bộ của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình giữ vai trò trung tâm, quyết định đến hiệu quả và sự phát triển bền vững của con em mình. Các tổ chức, đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên... tăng cường truyền thông, tập huấn cho cha mẹ kỹ năng nói chuyện với con về giới tính, mời chuyên gia tư vấn để hướng dẫn gia đình hỗ trợ con đúng cách.

Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên là việc làm cần thiết. Do đó, gia đình phải là môi trường an toàn, tích cực để trẻ được lắng nghe, chia sẻ, định hướng đúng đắn. Có như vậy, con cái mới vững vàng, vượt qua những rào cản tâm lý, sống lành mạnh, sống đúng với lứa tuổi, nhất là bảo vệ bản thân an toàn trước những nguy cơ.