GKD 350H Ultra: Máy chơi game cầm tay vỏ nhôm với màn hình độ phân giải 1600p siêu nét Game Kiddy sắp ra mắt GKD 350H Ultra, mẫu handheld cao cấp với chip Rockchip RK3576S, vỏ nhôm CNC và màn hình 3,5 inch có mật độ điểm ảnh cực cao 1600 x 1440 pixel.

Thị trường máy chơi game cầm tay (handheld) chuẩn bị đón nhận một tân binh đầy hứa hẹn từ Game Kiddy (GKD) mang tên GKD 350H Ultra. Sau những thông tin rò rỉ trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối năm 2025, mẫu máy này đã chính thức lộ diện các thông số kỹ thuật chi tiết, gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và công nghệ hiển thị vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Màn hình 1600p: Bước đột phá về mật độ điểm ảnh trên thiết bị nhỏ gọn

Điểm đáng chú ý nhất trên GKD 350H Ultra chính là màn hình IPS kích thước 3,5 inch nhưng sở hữu độ phân giải lên tới 1.600 x 1.440 pixel. Đây là một con số gây kinh ngạc đối với một thiết bị cầm tay kích thước nhỏ, vốn thường chỉ dừng lại ở độ phân giải 480p hoặc 720p. Với độ phân giải này, mật độ điểm ảnh (PPI) của máy sẽ cực kỳ cao, giúp hình ảnh trở nên sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng răng cưa khi chơi các tựa game retro.

Độ phân giải cao không chỉ mang lại lợi thế về mặt thẩm mỹ mà còn giúp việc tái tạo các bộ lọc (shaders) cho game cổ điển trở nên trung thực hơn. Người dùng có thể trải nghiệm các hiệu ứng quét dòng (scanlines) hoặc lưới điểm ảnh của các hệ máy cũ một cách hoàn hảo mà không làm giảm đi độ sáng hay độ tương phản của màn hình IPS.

GKD 350H Ultra sở hữu mặt trước hoàn toàn bằng kính.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với chip Rockchip RK3576S

Về hiệu năng, GKD 350H Ultra được trang bị bộ vi xử lý Rockchip RK3576S. Đây là một bước tiến đáng kể so với các dòng chip giá rẻ thường thấy trên các máy chơi game retro. Chipset này kết hợp với 2 GB RAM giúp máy có khả năng xử lý mượt mà không chỉ các hệ máy 8-bit hay 16-bit mà còn cả các hệ máy đòi hỏi cấu hình cao hơn như PlayStation 1, Nintendo 64 và có thể là một số tựa game Dreamcast hay PSP.

Thiết bị đi kèm với bộ nhớ trong 8 GB, đủ để cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng cơ bản. Việc sử dụng 2 GB RAM là một lựa chọn hợp lý, đảm bảo khả năng đa nhiệm và giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn khi chạy các trình giả lập nặng. Đây là sự nâng cấp rõ rệt so với phiên bản GKD 350H tiêu chuẩn và các đối thủ như Pixel 2 trong cùng tầm giá.

Thiết kế nhôm CNC cao cấp và khả năng hoàn thiện

Không chỉ chú trọng vào cấu hình, Game Kiddy còn đầu tư mạnh mẽ vào ngoại hình của GKD 350H Ultra. Máy sở hữu bộ vỏ được chế tác từ nhôm CNC, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng hơn hẳn so với vỏ nhựa truyền thống. Mặt trước của máy được phủ một lớp kính hoàn toàn, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và liền mạch.

Về bố cục điều khiển, GKD 350H Ultra được trang bị một cần điều khiển (joystick) đơn, cụm nút ABXY tiêu chuẩn, phím điều hướng (d-pad) và các nút vai (shoulder buttons) được thiết kế dạng hàng ngang (in-line). Cách bố trí này giúp tối ưu hóa không gian cho một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm chơi game thoải mái trong thời gian dài.

Thời lượng pin và các tính năng mở rộng

Để duy trì hoạt động cho màn hình độ phân giải cao và chip xử lý mạnh mẽ, GKD đã trang bị viên pin dung lượng 5.000 mAh. Đây là mức dung lượng khá ấn tượng cho một thiết bị 3,5 inch, hứa hẹn thời gian chơi game liên tục trong nhiều giờ. Máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18 W, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của người dùng.

Về khả năng kết nối, GKD 350H Ultra hỗ trợ đầy đủ Bluetooth và Wi-Fi, cho phép người dùng chơi game trực tuyến hoặc kết nối với các phụ kiện ngoại vi. Đáng chú ý, máy còn có cổng Mini HDMI, cho phép xuất hình ảnh ra màn hình lớn để trải nghiệm như một chiếc console tại gia.

Giá bán và lộ trình ra mắt thị trường

Theo các thông tin mới nhất, GKD 350H Ultra sẽ được ra mắt đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm là 749 CNY (khoảng 110 USD). Sau thời gian mở bán sớm, mức giá sẽ tăng nhẹ lên 799 CNY (khoảng 117 USD).

Mặc dù lộ trình ra mắt phiên bản quốc tế vẫn chưa được Game Kiddy công bố chính thức, nhưng với sức hút từ màn hình 1600p và thiết kế nhôm CNC, mẫu máy này được dự đoán sẽ sớm xuất hiện trên các trang thương mại điện tử quốc tế. Đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những game thủ yêu thích sự nhỏ gọn nhưng vẫn đòi hỏi chất lượng hiển thị và hoàn thiện ở mức cao nhất.