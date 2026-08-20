Hạ Aarhus 3-1, Benfica giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ rời Europa League Giành chiến thắng 3-1 trước Aarhus trên sân nhà Estádio da Luz ở vòng play-off UEFA Europa League, Benfica chính thức đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến Aarhus bị loại khỏi giải đấu.

Benfica 3 - 1 Aarhus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón Aarhus.

2' Rafa Silva mở tỷ số chớp nhoáng Phút 2, Rafa Silva lập công, đưa Benfica vượt lên 1-0 trước Aarhus. Bàn mở tỷ số đến rất sớm, tạo cú hích đáng kể cho Benfica ở vòng play-offs.

9' L. Barreiro sớm nhận thẻ vàng Phút 9, L. Barreiro của Benfica bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt.

24' T. Araujo nhận thẻ vàng ở phút 24 Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng dành cho T. Araujo bên phía Benfica sau tình huống kéo người phạm lỗi. Dù đang dẫn Aarhus 1-0, Benfica đã sớm phải nhận hai tấm thẻ vàng ngay trong nửa đầu hiệp một.

31' L. Barreiro nhân đôi cách biệt cho Benfica Phút 31, L. Barreiro ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Benfica, nâng tỷ số lên 2-0 trước Aarhus. Pha lập công của Barreiro giúp đội chủ nhà thi đấu thêm tự tin và củng cố lợi thế lớn ngay tại Estádio da Luz.

36' S. Jorgensen rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Aarhus Phút 36, S. Jorgensen tỏa sáng mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Aarhus. Pha lập công quan trọng giúp đội khách thắp lại hy vọng ngay trên sân Estádio da Luz sau khi bị Benfica sớm vươn lên dẫn trước 2-0.

45+2' Pavlidis đá phạt đền nâng tỷ số lên 3-1 cho Benfica Phút 45+2', V. Pavlidis thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1 cho Benfica trong cuộc đối đầu với Aarhus. Bàn thắng quý giá ở những phút bù giờ hiệp một giúp đội chủ sân Estádio da Luz tái lập khoảng cách hai bàn an toàn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Benfica tiếp tục gia tăng sức ép trước Aarhus Bước sang phút 49, Benfica tiếp tục duy trì thế chủ động khi đang dẫn Aarhus với tỷ số 3 - 1. Họ áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 64% - 36% và liên tục tạo sức ép với chỉ số phạt góc 6 - 0 vượt trội.

57' Aarhus tung R. Carstensen vào sân thay C. Rosler Phút 57, Aarhus quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi R. Carstensen được tung vào sân để thế chỗ C. Rosler . Đội khách đang bị Benfica dẫn 3-1 và rất cần những điều chỉnh để hy vọng cải thiện thế trận trên sân Estádio da Luz.

57' Aarhus điều chỉnh nhân sự, S. Tchamche vào sân Phút 57, Aarhus quyết định thực hiện sự thay đổi người khi S. Tchamche được tung vào sân thay cho S. Jorgensen . Trong bối cảnh đang bị Benfica dẫn 3-1, đại diện Đan Mạch rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận.

61' Benfica làm chủ cuộc chơi với lợi thế hai bàn Bước sang phút 61, Benfica tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận khi duy trì thời lượng cầm bóng 64% - 36% so với Aarhus. Áp lực liên tục giúp họ vượt trội ở chỉ số phạt góc với 6 - 0, qua đó bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 3 - 1.

66' Benfica làm tươi mới tuyến giữa với R. Rios Phút 66, Benfica có sự thay đổi người khi R. Rios được tung vào sân để thay thế L. Barreiro . Trong thế trận đang dẫn trước 3-1, đội chủ nhà muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sự chủ động và an toàn ở khu vực trung tuyến.

72' Benfica thay người: A. Schjelderup thế chỗ G. Prestianni Phút 72, Benfica thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Schjelderup được tung vào sân thay thế cho G. Prestianni . Nắm lợi thế dẫn 3-1 cùng 70% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ sân Estádio da Luz chủ động làm mới tuyến trên nhằm duy trì áp đảo trong khoảng thời gian còn lại.

72' Benfica làm mới hàng công, J. Duran vào sân Phút 72, Benfica thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi J. Duran được tung vào sân thay thế cho V. Pavlidis . Đang nắm lợi thế dẫn 3-1 cùng thế trận chủ động, đội chủ nhà muốn duy trì sức ép tấn công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' Aarhus tung G. Links vào sân thay F. Emmery Phút 73, Aarhus có sự điều chỉnh nhân sự khi G. Links được tung vào sân để thế chỗ F. Emmery . Ban huấn luyện đội khách hy vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận trong nỗ lực bám đuổi khi đang bị Benfica dẫn 3-1 tại Estádio da Luz.

73' Aarhus điều chỉnh nhân sự ở phút 73 Phút 73, Aarhus quyết định có sự thay đổi người khi J. Jonsson được tung vào sân thay cho M. Knudsen . Trong thế trận đang bị Benfica dẫn 3-1, đội khách rất cần những nhân tố mới để hy vọng cải thiện thế trận trong thời gian còn lại.

74' Benfica hoàn toàn áp đảo Aarhus ở phút 74 Bước sang phút 74, Benfica tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang dẫn 3 - 1 trước Aarhus. Đội chủ nhà kiểm soát tới 70% - 30% thời lượng bóng lăn và tạo ra sức ép dồn dập qua chỉ số phạt góc 8 - 1 . Ở chiều ngược lại, Aarhus chủ yếu căng mình phòng ngự và buộc phải phạm lỗi nhiều hơn trong thế trận có tổng cộng 6 - 9 lần phạm lỗi.

81' Aarhus thay người nhằm tìm kiếm hy vọng ở phút 81 Phút 81, Aarhus quyết định rút J. Bogere ra nghỉ và tung M. Anderson vào sân. Trong bối cảnh đang bị Benfica dẫn 3-1, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số trong những phút còn lại.

83' S. Tchamche nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, trọng tài rút thẻ vàng phạt S. Tchamche bên phía Aarhus. Trong thế trận bị Benfica dẫn 3-1 và hoàn toàn lấn lướt với 70% thời lượng kiểm soát bóng, đại diện khách đang gặp rất nhiều khó khăn ở những phút cuối trận.

84' Benfica rút Rafa Silva rời sân ở phút 84 Phút 84, J. Kaminski được tung vào sân thế chỗ cho Rafa Silva bên phía Benfica. Trong thế trận đang dẫn 3-1 cùng sự chủ động hoàn toàn, sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà duy trì sự tươi mới ở những phút cuối trận.

84' Benfica tung F. Aursnes vào sân gia cố đội hình Phút 84, Benfica thực hiện sự thay đổi người khi F. Aursnes được tung vào sân thế chỗ cho G. Sudakov . Khi đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, sự bổ sung này giúp đội chủ nhà duy trì sự tươi mới và kiểm soát thế trận trong những phút cuối.

86' Benfica áp đảo hoàn toàn ở những phút cuối Tới phút 86, Benfica vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 70% - 30% . Đội chủ nhà liên tục dồn ép với chênh lệch phạt góc 9 - 1 , buộc Aarhus phải gồng mình chống đỡ khi chỉ số phạm lỗi đang là 7 - 13 .

KT Kết thúc: Benfica 3-1 Aarhus Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:57 21/08/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Marco Silva Aarhus Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jakob Poulsen 24 Samuel Soares 6 Alexander Bah 2 Clément Lenglet 44 Tomás Araújo 26 Samuel Dahl 18 Leandro Barreiro 25 Gianluca Prestianni 5 Enzo Barrenechea 10 Georgiy Sudakov 14 Vangelis Pavlidis 27 Rafa Silva 21 Mads Hedenstad 25 Colin Rösler 44 Mouhammade Camara 19 Eric Kahl 26 Jacob Andersen 8 Sebastian Jørgensen 10 Kristian Arnstad 4 Magnus Knudsen 39 Frederik Emmery 31 Tobias Bech 28 James Bogere Dự bị Benfica 1 Anatoliy Trubin 33 Gabriel Indio 58 Daniel Banjaqui 62 José Neto 8 Fredrik Aursnes 11 Dodi Lukebakio 13 Jakub Kamiński 16 Manu Silva 20 Richard Ríos Aarhus 1 Jesper Hansen 42 Marius van der Raad 14 Tobias Mølgaard 33 Luka Callø 45 Christian Storch 7 Markus Solbakken 11 Gift Links 16 Jens Jønsson 23 Mikael Anderson Cập nhật đội hình lúc 01:46 21/08/2026

Benfica Thống kê Aarhus 70% Kiểm soát bóng 30% 12 Trúng đích 1 10 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 0

Trận đấu giữa Benfica và Aarhus diễn ra vào lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội bóng. Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, không có chỗ cho những sai lầm hay cơ hội làm lại.

Tính chất sinh tử của trận đấu loại trực tiếp

Căng thẳng và quyết liệt là điều được dự báo trước trong cuộc so tài này. Thể thức loại trực tiếp quy định rõ ràng: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu. Đây không phải là vòng bảng, vì vậy không tồn tại khái niệm tích lũy điểm số hay cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Mỗi pha bóng, mỗi tình huống cố định hay thời điểm chuyển trạng thái đều có thể định đoạt số phận của cả mùa giải châu Âu. Áp lực tâm lý dành cho hai câu lạc bộ là vô cùng lớn, đòi hỏi bản lĩnh và sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ và chuẩn bị của Benfica

Xét về phong độ thi đấu trong giai đoạn gần đây, Benfica đang duy trì màn trình diễn tương đối ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, đại diện Bồ Đào Nha đã giành được 2 trận thắng, 1 trận hòa và chịu 1 trận thua.

Mặc dù có được những kết quả khả quan, việc để thua 1 trận trong chuỗi 4 trận gần nhất là lời nhắc nhở quan trọng đối với Benfica. Để bảo đảm tấm vé đi tiếp tại đấu trường UEFA Europa League, họ cần phải duy trì sự tập trung tối đa và hạn chế tối đa các sai lầm ở hàng phòng ngự.

Kịch bản chiến thuật đáng chờ đợi

Bước vào trận đấu có tính chất sống còn, Benfica dự kiến sẽ nỗ lực kiểm soát thế trận để tìm kiếm lợi thế. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn phải được đặt lên hàng đầu bởi bất kỳ sơ hở nào cũng có thể trả giá bằng việc bị loại khỏi giải đấu.

Về phía Aarhus, một tiếp cận chủ động phòng ngự chắc chắn và chờ đợi thời cơ phản công sẽ là lựa chọn an toàn. Cuộc đọ sức hứa hẹn diễn ra giằng co, nơi đội bóng nào chắt chiu tốt hơn các cơ hội tạo ra sẽ giành quyền bước tiếp.

Benfica 5 trận gần nhất T H H T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 4 Thủng lưới Aarhus 5 trận gần nhất B B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới