Hạ Wycombe ở phút 90, Stevenage đi tiếp, đẩy đối thủ rời League Cup Đánh bại Wycombe 2-1 ngay trên sân Adams Park nhờ bàn thắng ở phút 90 của Magennis tại vòng Round of 128 League Cup, Stevenage chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội chủ nhà ngậm ngùi bị loại.

Wycombe 1 - 2 Stevenage Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Wycombe tiếp đón Stevenage.

12' Thế trận cân bằng trong 12 phút đầu Bước sang phút 12, trận đấu diễn ra khá giằng co dù Wycombe nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng với 53% - 47% . Stevenage nhỉnh hơn ở khả năng tiếp cận khung thành với số lần dứt điểm 1 - 2 cùng 0 - 1 quả phạt góc, song hai đội vẫn chưa có cú dứt điểm trúng đích nào ( 0 - 0 ).

22' J. Roberts nhận thẻ vàng ở phút 22 Phút 22, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Roberts bên phía Stevenage. Trận đấu tại sân Adams Park vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội chưa tạo ra được cú dứt điểm trúng đích nào.

26' Wycombe nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng Trải qua 26 phút thi đấu, Wycombe chủ động hơn trong khâu triển khai lối chơi với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Dù tổng số lần dứt điểm hai đội tạo ra đang cân bằng 2 - 2, đội chủ nhà vẫn có phần nhỉnh hơn ở chỉ số sút trúng đích 1 - 0, buộc đối thủ phải thực hiện 0 - 1 pha cứu thua.

27' D. Kemp lập công, Stevenage mở tỷ số trên sân Wycombe Phút 27, D. Kemp dứt điểm chính xác đưa Stevenage vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Adams Park. Bàn thắng khai thông thế bế tắc phản ánh đúng sự hiệu quả của đội khách trong các đợt hãm thành từ đầu trận.

33' F. Onyedinma nhận thẻ vàng giữa lúc Wycombe bị dẫn bàn Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo F. Onyedinma bên phía Wycombe. Đang trong thế bị Stevenage dẫn trước 0-1 trên sân nhà Adams Park, áp lực tâm lý ngày càng gia tăng đối với đội chủ nhà.

35' Thẻ vàng cho D. Kemp bên phía Stevenage Phút 35, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Kemp bên phía Stevenage. Trận đấu trên sân Adams Park đang trở nên căng thẳng khi đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho đội khách kể từ đầu trận.

38' Wycombe nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Đến phút 38, Wycombe nỗ lực gia tăng áp lực nhằm tìm bàn gỡ với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% - 40% . Dù vậy, Stevenage mới là đội tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn với chỉ số 5 - 6 (trúng đích 2 - 2) để tiếp tục bảo toàn tỷ số 0-1.

39' E. Henderson gỡ hòa 1-1 cho Wycombe Phút 39, E. Henderson tỏa sáng đúng lúc để quân bình tỷ số 1-1 cho Wycombe. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ sân Adams Park giải tỏa áp lực sau khi để Stevenage vươn lên dẫn trước từ phút 27.

42' L. James-Wildin nhận thẻ vàng, Stevenage chịu thêm tổn thất Phút 42, L. James-Wildin bên phía Stevenage phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ ba của đội khách từ đầu trận, phản ánh sự căng thẳng trên sân khi tỷ số đang là 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co, hai đội ăn miếng trả miếng Bước sang phút 50, Wycombe đang chủ động kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 59% - 41% , nhưng Stevenage vẫn tỏ ra đầy khó chịu. Thế trận diễn ra ăn miếng trả miếng khi chỉ số dứt điểm của hai bên đang cân bằng 9 - 9 (trúng đích 3 - 4 ), phản ánh đúng sự giằng co của tỷ số 1 - 1 hiện tại.

64' Wycombe điều chỉnh hàng công, E. Tezgel thế chỗ C. Woodrow Phút 64, Wycombe thực hiện sự thay đổi người khi E. Tezgel được tung vào sân thay cho C. Woodrow . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của Tezgel được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công đội chủ nhà.

64' Wycombe cầm bóng chủ động, Stevenage chắt chiu cơ hội Thế trận ở phút 64 ghi nhận Wycombe làm chủ khu vực giữa sân với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% . Dù kiểm soát bóng ít hơn, Stevenage vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các đợt lên bóng khi nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 3 - 4 ). Sự cân bằng này khiến hai đội tiếp tục giữ tỷ số 1 - 1.

69' C. Piergianni dính thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, C. Piergianni bên phía Stevenage phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, đội khách liên tục phải nhận các án phạt cảnh cáo từ trọng tài trước sức ép của đội chủ nhà.

74' Stevenage tăng cường nhân sự, O. Sanderson vào sân Phút 74, ban huấn luyện Stevenage quyết định rút J. Roberts - người từng nhận thẻ vàng ở phút 22 - rời sân để nhường chỗ cho O. Sanderson . Khi tỷ số trận đấu đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho hàng công của đội khách.

75' Stevenage tung J. Magennis vào sân gia cố hàng công Phút 75, Stevenage thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Magennis được tung vào sân thay cho J. Reid . Trong thế trận đang hòa 1-1 căng thẳng, ban huấn luyện đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới này sẽ tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.

75' Stevenage củng cố lực lượng: T. Taylor thế chỗ L. Thompson Phút 75, Stevenage quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung T. Taylor vào sân thay cho L. Thompson . Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại.

76' Thế trận giằng co nghẹt thở trong 15 phút cuối Bước sang phút 76, tỷ số vẫn đang là 1 - 1 trong một thế trận ăn miếng trả miếng quyết liệt. Dù Wycombe chủ động hơn về thời lượng cầm bóng 61% - 39% , Stevenage lại rất nguy hiểm ở các đợt dứt điểm với chỉ số ngang ngửa 11 - 10 (trúng đích 3 - 4 ).

77' Wycombe điều chỉnh nhân sự, tung C. Boyd-Munce vào sân Phút 77, Wycombe thực hiện sự thay đổi người khi tung C. Boyd-Munce vào sân để thế chỗ cho J. Mullins . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm sức sống mới cho lối chơi trong những phút thi đấu còn lại của hiệp hai.

78' Wycombe tung A. Quitirna vào sân tìm sự đột biến Phút 78, Wycombe thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Quitirna được tung vào sân thay cho S. Thomas . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công đội chủ nhà ở những phút cuối.

79' Thẻ vàng cho E. Henderson ở phút 79 Phút 79, đến lượt E. Henderson bên phía Wycombe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trên sân Adams Park đang diễn ra hết sức giằng co ở những phút cuối khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

83' Stevenage gia cố nhân sự ở phút 83 Phút 83, Stevenage tiến hành điều chỉnh lực lượng khi S. Earley được tung vào sân thay cho L. Freestone . Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho đội khách ở những phút cuối trận.

88' Wycombe ép sân nhưng Stevenage phản công nguy hiểm Bước sang phút 88, Wycombe vẫn là đội chủ động nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 59% - 41% , nhưng Stevenage lại tỏ ra rất sắc sảo. Dù Wycombe vượt trội hơn về tổng số cú dứt điểm với 12 - 10 , Stevenage lại nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm trúng đích với 3 - 4 , khiến trận đấu giằng co quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

90+5' J. Magennis ghi bàn bù giờ đưa Stevenage vượt lên dẫn 1-2 Phút 90+5, từ đường kiến tạo của P. Patterson , J. Magennis dứt điểm chính xác giúp Stevenage vượt lên dẫn 1-2. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng đã tạo nên khác biệt vô cùng quan trọng cho đội khách ngay tại sân Adams Park.

KT Kết thúc: Wycombe 1-2 Stevenage Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 08/08/2026

Đội hình chính thức Wycombe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michael Duff Stevenage Sơ đồ 4-2-3-1 23 Conor Hazard 22 Samuel Parker 27 Steve Cook 26 Connor Taylor 3 Daniel Harvie 5 Aaron Morley 20 Ewan Henderson 44 Fred Onyedinma 21 Jamie Mullins 11 Silko Thomas 12 Cauley Woodrow 1 Filip Marschall 2 Luther James-Wildin 15 Terence Vancooten 5 Carl Piergianni 6 Lewis Freestone 8 Daniel Phillips 23 Louis Thompson 11 Jordan Roberts 10 Daniel Kemp 44 Phoenix Patterson 19 Jamie Reid Dự bị Wycombe 1 Mikki van Sas 6 Taylor Allen 17 Dan Casey 45 Anders Hagelskjær 7 Junior Quitirna 8 Caolan Boyd-Munce 4 Josh Scowen 19 Emre Tezgel 67 Micah Olabiyi Stevenage 16 Daniel Barden 3 Dan Butler 17 Jasper Pattenden 22 Jack Taylor 14 Saxon Earley 7 Terry Taylor 26 Joe Knight 9 Josh Magennis 18 Oliver Sanderson Cập nhật đội hình lúc 01:20 08/08/2026

Wycombe Thống kê Stevenage 59% Kiểm soát bóng 41% 13 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 5 4 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Ewan Henderson Wycombe 1 bàn Daniel Kemp Stevenage 1 bàn Josh Magennis Stevenage 1 bàn Silko Thomas Wycombe 1 kiến tạo · điểm 8.2 Phoenix Patterson Stevenage 1 kiến tạo · điểm 7.2 Filip Marschall Stevenage Điểm 7.7

Thông tin trận đấu

Wycombe sẽ tiếp Stevenage tại Adams Park trong trận đấu thuộc EFL Cup, còn được gọi là Carabao Cup. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 08/08/2026.

Đây là màn so tài theo thể thức loại trực tiếp: đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp, trong khi đội thất bại bị loại. Vì vậy, tính chất của trận đấu khác hoàn toàn một cuộc đua đường dài, khi mỗi quyết định trong thời gian thi đấu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp tục hành trình tại giải.

Wycombe có lợi thế từ lịch sử đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Wycombe giành 3 chiến thắng, còn Stevenage thắng 2 trận. Hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này, cho thấy các cuộc gặp giữa họ thường phân định được đội giành ưu thế.

Tuy nhiên, xu hướng đối đầu chỉ mang ý nghĩa tham khảo trước giờ bóng lăn. Trong một trận loại trực tiếp, lợi thế ấy sẽ cần được Wycombe chuyển hóa bằng cách nhập cuộc chắc chắn, duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm có thể tạo khác biệt.

Adams Park và áp lực dành cho hai đội

Wycombe được chơi trên sân nhà Adams Park, trong khi Stevenage phải thi đấu trên sân khách. Yếu tố này có thể tạo thêm động lực cho Wycombe, đặc biệt ở những thời điểm đội chủ nhà cần duy trì sức ép hoặc phản ứng trước những thay đổi của trận đấu.

Dù vậy, sân nhà không đồng nghĩa với một kết quả được đảm bảo. Stevenage vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khó chịu nếu giữ được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai lầm ở khu vực nguy hiểm và tận dụng những khoảng trống do đối thủ để lại.

Trận đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát rủi ro

Với thể thức loại trực tiếp, ưu tiên đầu tiên của cả Wycombe lẫn Stevenage sẽ là tránh để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát. Một pha xử lý thiếu chính xác, tình huống mất bóng hoặc sự chậm trễ trong khâu tổ chức phòng ngự đều có thể tạo ra bước ngoặt.

Wycombe có thể hướng tới việc chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần cân bằng giữa việc tạo sức ép và duy trì sự an toàn phía sau. Nếu đẩy cao đội hình thiếu tính toán, Wycombe có thể trao cho Stevenage cơ hội khai thác khoảng trống.

Ở chiều ngược lại, Stevenage cần tìm cách làm giảm ảnh hưởng của sân Adams Park bằng một cách tiếp cận kỷ luật. Khả năng giữ cự ly, kiên nhẫn chờ thời điểm phản công và duy trì sự tỉnh táo trong các tình huống chuyển trạng thái sẽ là những yếu tố quan trọng.

Nhận định trước trận

Wycombe bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà cùng cán cân đối đầu gần đây nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách giữa hai đội không thể được kết luận chỉ từ những lần chạm trán trước đó. Stevenage có thể khiến cuộc so tài trở nên giằng co nếu tổ chức tốt và không để Wycombe kiểm soát hoàn toàn nhịp độ.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự chắc chắn, khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh trong các thời điểm then chốt sẽ quan trọng hơn những dự đoán dựa trên lịch sử. Wycombe có cơ sở để được đánh giá cao hơn, nhưng Stevenage vẫn đủ khả năng biến trận đấu tại Adams Park thành cuộc cạnh tranh cân bằng và buộc đối thủ phải duy trì sự tập trung cho đến cuối trận.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Wycombe · 3 thắng 0 hòa Stevenage · 2 thắng Wycombe 3 - 1 Stevenage WYC Stevenage 1 - 0 Wycombe STE Wycombe 1 - 0 Stevenage WYC Stevenage 0 - 3 Wycombe WYC Stevenage 1 - 0 Wycombe STE

Wycombe 5 trận gần nhất B T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Stevenage 5 trận gần nhất T T B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới