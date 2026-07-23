Halo: Campaign Evolved rò rỉ sớm: Lợi thế của đĩa vật lý và bài toán bảo mật của Microsoft Phiên bản làm lại của Halo: Campaign Evolved bất ngờ cho phép người dùng đĩa vật lý truy cập sớm trước thời hạn. Sự cố này hé lộ nội dung mới và khẳng định giá trị của đĩa game trong bối cảnh chuyển đổi số.

Dù ngày phát hành chính thức phiên bản truy cập sớm (Early Access) được ấn định vào 23/07, nhiều người chơi sở hữu phiên bản đĩa vật lý của Halo: Campaign Evolved trên Xbox và PS5 đã có thể trải nghiệm trò chơi ngay từ bây giờ. Sự cố này diễn ra trước cả khi lệnh cấm vận đánh giá (review embargo) được gỡ bỏ, khiến Microsoft đối mặt với nguy cơ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng.

Phiên bản Halo: Campaign Evolved Collector's Edition được giới thiệu.

Đặc quyền từ đĩa vật lý và yêu cầu cập nhật bắt buộc

Phần lớn những người chơi có thể khởi động game sớm là chủ nhân của bộ Collector’s Edition trị giá 199,99 USD. Theo ghi nhận từ cộng đồng Reddit, các đĩa game vật lý đã bắt đầu hoạt động ngay khi người dùng đưa vào máy, thay vì phải chờ đợi máy chủ kích hoạt như phiên bản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, một chi tiết kỹ thuật đáng chú ý là trò chơi vẫn yêu cầu tải về một bản cập nhật bắt buộc trước khi có thể bắt đầu. Điều này gây ra một số tranh luận trong cộng đồng game thủ về tính toàn vẹn của đĩa vật lý. Trong khi Sony đang dần rời bỏ phương tiện truyền thống này, sự kiện Halo: Campaign Evolved cho thấy đĩa vật lý vẫn mang lại những lợi thế nhất định cho những người sưu tầm, đặc biệt là khả năng tiếp cận sản phẩm sớm hơn dự kiến.

Các bình luận trên Reddit xác nhận việc đĩa game Halo: Campaign Evolved đã có thể khởi động sớm.

Những ẩn số về nội dung và áp lực đối với Microsoft

Mặc dù là một bản làm lại (remake), Microsoft vẫn giữ kín nhiều thông tin về các nội dung bổ sung. Đáng chú ý nhất là các nhiệm vụ tiền truyện mang tên "Operation: Meteorite". Việc người chơi truy cập sớm đồng nghĩa với việc các thông tin tiết lộ nội dung (spoilers) đang bắt đầu xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.

Về mặt kỹ thuật, những ấn tượng đầu tiên về hiệu năng tương đối khả quan. Trước đó, chuyên trang Digital Foundry cũng đã có những đánh giá tích cực trong lần xem trước đầu tiên. Tuy nhiên, áp lực hiện đang đè nặng lên vai CEO Xbox Asha Sharma và Halo Studios, nhất là khi có nhiều báo cáo về sự bất ổn trong nội bộ studio trước ngày ra mắt.

Lịch trình phát hành và lộ trình tải trước dữ liệu

Đối với những người chơi không sở hữu đĩa vật lý, Microsoft đã mở cổng tải trước (pre-load) từ ngày 22/07. Dưới đây là chi tiết lộ trình phát hành cho các phiên bản:

Phiên bản Nền tảng Thời gian khả dụng Early Access (Collector's Edition) Xbox, PS5, PC 23/07/2026 Standard Edition Steam 23/07/2026 Standard Edition PS5 26/07/2026 (Tải trước) Standard Edition (Phát hành chính thức) Tất cả nền tảng 28/07/2026

Sự cố rò rỉ này có thể không gây thiệt hại quá lớn về mặt doanh thu, nhưng nó đặt ra thách thức cho Microsoft trong việc kiểm soát trải nghiệm người dùng và bảo vệ các bí mật nội dung cho đến phút chót.