Humble Bundle ra mắt gói game Animal Style với 8 trò chơi cho Steam Deck chỉ 12 USD Gói game Animal Style từ Humble Bundle mang đến 8 trò chơi tương thích Steam Deck với chi phí chỉ 1,5 USD mỗi game, đi kèm mã kích hoạt Steam trực tiếp.

Humble Bundle vừa chính thức phát hành gói trò chơi mới mang tên Animal Style, cung cấp 8 tựa game tương thích tốt với máy chơi game cầm tay Steam Deck. Với mức giá trọn gói 12 USD, người dùng chỉ phải chi trả trung bình khoảng 1,5 USD cho mỗi tựa game trong bộ sưu tập này.

The Animal Style bundle.

Cấu trúc gói Animal Style và quyền lợi cho người dùng Steam Deck

Gói Animal Style được phân chia thành hai hạn mức thanh toán tùy theo nhu cầu của người mua. Hạn mức đầu tiên có giá 5 USD, bao gồm 4 tựa game khởi điểm. Hạn mức thứ hai có giá 12 USD, cho phép người dùng sở hữu toàn bộ 8 tựa game trong danh sách. Bên cạnh các trò chơi chính, cả hai hạn mức đều đi kèm một mã giảm giá 50% dành cho tựa game BROK: The Brawl Bar.

Đáng chú ý, tất cả sản phẩm trong gói đều đã đạt chứng nhận Verified (Tương thích hoàn toàn) hoặc Playable (Chơi được) trên Steam Deck. Humble Bundle sẽ cung cấp trực tiếp mã kích hoạt trên nền tảng Steam (Steam key), giúp người chơi cài đặt nhanh chóng mà không cần qua ứng dụng của bên thứ ba. Các mã kích hoạt này có hạn sử dụng kéo dài đến ngày 14 tháng 2 năm 2027.

Chi tiết danh sách trò chơi và thông số trên Steam

Các tựa game trong gói Animal Style sở hữu tỷ lệ đánh giá tích cực rất cao trên hệ thống Steam, mang lại giá trị sử dụng vượt trội so với chi phí bỏ ra. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết về mức độ tương thích, giá niêm yết ban đầu và đánh giá của người dùng: