IFK Goteborg thắng tại Tallinn, FC Levadia Tallinn nhận thất bại IFK Goteborg đánh bại FC Levadia Tallinn 3-1 tại A. Le Coq Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; Bergmark-Wiberg lập cú đúp, còn đội chủ nhà chỉ rút ngắn cách biệt ở phút 120.

FC Levadia Tallinn 1 - 3 IFK Goteborg Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu FC Levadia Tallinn tiếp đón IFK Goteborg.

37' F. Eriksson nhận thẻ vàng Phút 37, F. Eriksson của IFK Goteborg nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

45' A. Nwankwo nhận thẻ vàng phút 45 Phút 45', A. Nwankwo của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng, khép lại hiệp một với thêm một cầu thủ bị cảnh cáo.

45+1' V. Zahovaiko nhận thẻ vàng Phút 45+1, V. Zahovaiko của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai của FC Levadia Tallinn ngay trước giờ nghỉ, sau A. Nwankwo.

45+2' T. Heintz sút hỏng phạt đền Phút 45+2', T. Heintz của IFK Goteborg sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

57' A. Bergmark-Wiberg giúp IFK Goteborg mở tỷ số Phút 57', A. Bergmark-Wiberg lập công, giúp IFK Goteborg mở tỷ số 0-1 trước FC Levadia Tallinn. Bàn thắng đưa IFK Goteborg vượt lên trong cuộc so tài tại A. Le Coq Arena.

63' IFK Goteborg thay người ở phút 63 Phút 63, IFK Goteborg thay người: S. Alioum vào sân thay S. Clemmensen. Sự xuất hiện của S. Alioum mang đến thêm lựa chọn cho IFK Goteborg trong phần còn lại của trận đấu.

63' IFK Goteborg điều chỉnh nhân sự Phút 63, A. Jallow vào sân thay F. Eriksson bên phía IFK Goteborg. Đang dẫn 0-1, đội khách làm mới nhân sự để duy trì thế chủ động.

63' IFK Goteborg thay người ở phút 63 Phút 63, IFK Goteborg thực hiện thay người: S. Larsson vào sân, K. Thordarson rời trận. Một điều chỉnh đáng chú ý trong hiệp hai, khi đội khách đang cần duy trì thế chủ động.

66' R. Peetson nhận thẻ vàng Phút 66, R. Peetson của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ ba của FC Levadia Tallinn trong trận đấu.

72' S. Alioum nhận thẻ vàng ở phút 72 Phút 72, S. Alioum của IFK Goteborg nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế dẫn trước, đội khách cần thận trọng hơn ở những phút còn lại.

80' IFK Goteborg thay người ở phút 80 Phút 80, T. Coimbra vào sân thay T. Heintz bên phía IFK Goteborg. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước FC Levadia Tallinn.

88' S. Larsson bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền Phút 88, S. Larsson (IFK Goteborg) sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho đội khách.

89' M. Roosnupp nhận thẻ vàng cuối trận Phút 89, M. Roosnupp của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến trong những phút cuối, khi FC Levadia Tallinn vẫn đang bị dẫn 0-1.

90' IFK Goteborg thay người ở phút 90 Phút 90', IFK Goteborg thay người: I. Seidu vào sân thay N. Tolf. Một điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

90+4' FC Levadia Tallinn thay người phút bù giờ Phút 90+4', FC Levadia Tallinn đưa E. Otoo vào sân thay M. Roosnupp. Đây là sự điều chỉnh muộn khi thời gian thi đấu không còn nhiều.

90+4' FC Levadia Tallinn thay người phút 90+4 Phút 90+4, FC Levadia Tallinn đưa M. Skvortsov vào sân thay Wendell.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

93' A. Bergmark-Wiberg nhân đôi cách biệt Phút 93, A. Bergmark-Wiberg lập công cho IFK Goteborg, đưa tỷ số lên 0-2. Bàn thắng muộn giúp IFK Goteborg nhân đôi cách biệt.

94' A. Bergmark-Wiberg nhận thẻ vàng Phút 94', A. Bergmark-Wiberg của IFK Goteborg nhận thẻ vàng. Những phút cuối vẫn diễn ra căng thẳng khi cầu thủ IFK Goteborg phải nhận thêm án phạt.

95' T. Coimbra nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 95, T. Coimbra của IFK Goteborg nhận thẻ vàng. Đội khách vẫn đang dẫn FC Levadia Tallinn 0-2 trong những phút cuối trận.

100' FC Levadia Tallinn thay người phút 100 Phút 100', FC Levadia Tallinn đưa Kaua Davi vào sân thay Joao Pedro. Đây là sự điều chỉnh của đội chủ nhà trong thời điểm đang bị IFK Goteborg dẫn trước.

103' S. Alioum đưa IFK Goteborg dẫn 0-3 Phút 103', S. Alioum ghi bàn cho IFK Goteborg sau đường kiến tạo của A. Jallow, nới rộng tỷ số lên 0-3. Đội khách đang tạo ra cách biệt đáng kể trong những phút cuối trận.

105' FC Levadia Tallinn thay người ở phút 105 Phút 105', FC Levadia Tallinn đưa G. Lehtmets vào sân thay F. Liivak. Đội chủ nhà cần thêm năng lượng khi đang bị IFK Goteborg dẫn 0-3.

105+1' V. Iboro nhận thẻ vàng Phút 105+1, V. Iboro của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng. Đây là một trong những lần FC Levadia Tallinn bị cảnh cáo trong trận đấu.

106' Tammik vào sân trong hiệp phụ Phút 106', FC Levadia Tallinn thay người: T. Tammik vào sân thay J. Saliste. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị dẫn 0-3.

112' FC Levadia Tallinn thay người phút 112 Phút 112', FC Levadia Tallinn thay người: M. Sambe vào sân, thế chỗ A. Nwankwo.

119' IFK Goteborg thay người ở phút 119 Phút 119, IFK Goteborg đưa J. Bager vào sân thay H. Hermannsson. Một sự điều chỉnh muộn, bổ sung thêm lựa chọn cho đội khách trong những phút cuối.

120+1' M. Skvortsov rút ngắn cách biệt cho FC Levadia Tallinn Phút 120+1', M. Skvortsov lập công, giúp FC Levadia Tallinn rút ngắn cách biệt. Dù vậy, FC Levadia Tallinn vẫn đang bị dẫn 1-3 trước IFK Goteborg.

KT Kết thúc: FC Levadia Tallinn 1-3 IFK Goteborg Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 02:07 31/07/2026

Đội hình chính thức FC Levadia Tallinn Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko IFK Goteborg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stefan Billborn 99 Karl Andre Vallner 23 Frank Liivak 20 Abraham Nwankwo 35 Victory Iboro 29 Joseph Saliste 6 Rasmus Peetson 5 Mark Oliver Roosnupp 11 Mihkel Ainsalu 36 João Pedro 10 Wendell Gabriel 9 Bubacarr Tambedou 12 Viktor Andersson 18 Felix Eriksson 4 Rockson Yeboah 6 Hjörtur Hermannsson 22 Noah Tolf 24 Oliver Mansson 15 David Kruse 23 Kolbeinn Thordarson 7 Sebastian Clemmensen 29 Adam Bergmark Wiberg 14 Tobias Heintz Dự bị FC Levadia Tallinn 1 Oliver Ani 4 Tanel Tammik 30 Hubert Liiv 71 Kauã Davi 21 Maksimilian Skvortsov 33 Enock Otoo 7 Gregor Lehtmets 19 Moussa Sambe 17 Robert Kirss IFK Goteborg 1 Jonathan Rasheed 25 Elis Bishesari 5 Jonas Bager 28 Issaka Seidu 17 Alexander Jallow 8 Sam Larsson 16 Filip Ottosson 11 Saidou Alioum Moubarak 9 Max Fenger Cập nhật đội hình lúc 23:02 30/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Levadia Tallinn sẽ đối đầu IFK Goteborg tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 30/07/2026 trên sân A. Le Coq Arena.

Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý khi hai đội bước vào trận với trạng thái trái ngược. FC Levadia Tallinn đang duy trì mạch kết quả tích cực, còn IFK Goteborg cần nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau trận đấu gần nhất không như ý.

FC Levadia Tallinn có điểm tựa từ phong độ

FC Levadia Tallinn đã thắng cả 3 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này tạo ra nền tảng thuận lợi về tinh thần, đồng thời cho thấy đội bóng đang có khả năng duy trì sự hiệu quả qua nhiều trận liên tiếp.

Điểm đáng chú ý nằm ở tính liên tục. Khi một đội giành chiến thắng trong cả 3 lần ra sân gần nhất, họ thường bước vào trận tiếp theo với sự chủ động cao hơn trong cách triển khai kế hoạch. FC Levadia Tallinn vì thế có cơ sở để hướng tới một thế trận chắc chắn, tránh để trận đấu bị kéo vào trạng thái mất kiểm soát.

Tuy nhiên, phong độ tích cực không đồng nghĩa đội chủ nhà có thể xem nhẹ đối thủ. Một trận đấu tại cúp châu Âu luôn đòi hỏi sự tập trung trong từng giai đoạn, đặc biệt khi những sai lầm nhỏ có thể làm thay đổi cục diện.

IFK Goteborg cần phản ứng sau thất bại gần nhất

IFK Goteborg chỉ có 1 kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là một thất bại. Thông tin này không đủ để kết luận đội bóng đang gặp vấn đề dài hạn, nhưng chắc chắn đặt ra yêu cầu phải cải thiện khả năng nhập cuộc và kiểm soát trận đấu.

Trong hoàn cảnh đó, IFK Goteborg nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng. Đội khách không nên để sức ép phải tìm lại kết quả tích cực khiến hệ thống thi đấu trở nên thiếu kiên nhẫn. Khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống ở khu vực nguy hiểm sẽ là nền tảng để họ đứng vững trước đối thủ đang có chuỗi thắng.

Bên cạnh đó, IFK Goteborg cần tận dụng tốt những thời điểm chuyển đổi trạng thái. Khi đối thủ đang tự tin, các tình huống phản công nhanh hoặc những pha đưa bóng lên phía trước với nhịp độ hợp lý có thể giúp đội khách giảm sức ép và tạo ra hướng tiếp cận khung thành.

Đối đầu nghiêng về FC Levadia Tallinn

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, FC Levadia Tallinn giành chiến thắng, trong khi IFK Goteborg không có thắng lợi và hai đội không hòa nhau. Xu hướng này đem lại lợi thế tâm lý nhất định cho FC Levadia Tallinn trước cuộc tái ngộ.

Dù vậy, kết quả đối đầu chỉ nên được xem là một yếu tố tham khảo. Điều quan trọng hơn là cách hai đội xử lý trận đấu hiện tại, khi phong độ gần nhất của FC Levadia Tallinn đang tốt hơn còn IFK Goteborg cần tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của thất bại mới đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

FC Levadia Tallinn có thể tìm cách kiểm soát thế trận bằng sự chủ động, nhưng cần tránh đẩy đội hình lên quá cao trong thời gian dài. Chuỗi 3 chiến thắng giúp họ có thêm tự tin, song sự chắc chắn vẫn cần được đặt ngang hàng với khả năng tạo sức ép.

Ở chiều ngược lại, IFK Goteborg có thể tập trung vào việc giữ cấu trúc phòng ngự ổn định trước khi tăng tốc. Một thế trận chặt chẽ sẽ giúp đội khách giảm ảnh hưởng từ phong độ của đối thủ, đồng thời mở ra cơ hội khai thác những khoảng trống khi FC Levadia Tallinn dâng cao.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng. Nếu FC Levadia Tallinn duy trì được sự tự tin mà không đánh mất tính kỷ luật, họ sẽ có lợi thế về tâm lý. Trong khi đó, IFK Goteborg cần biến nhu cầu phản ứng sau thất bại thành sự tập trung và tính tổ chức trên sân.

Nhận định chung

FC Levadia Tallinn bước vào trận đấu với lợi thế rõ ràng hơn về phong độ gần nhất và kết quả đối đầu. IFK Goteborg vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu cải thiện khả năng phòng ngự, giữ cự ly hợp lý và tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà FC Levadia Tallinn có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, còn IFK Goteborg phải chứng minh khả năng phản ứng. Sự tập trung, tính kỷ luật và cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển giao sẽ là những yếu tố đáng theo dõi tại A. Le Coq Arena.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Levadia Tallinn · 1 thắng 0 hòa IFK Goteborg · 0 thắng IFK Goteborg 1 - 2 FC Levadia Tallinn FLT

FC Levadia Tallinn 5 trận gần nhất T T T T B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới IFK Goteborg 5 trận gần nhất B B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới