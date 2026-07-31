Indonesia thắng đậm, Đông Timor trắng tay ở lượt 3 ASEAN Championship Indonesia đánh bại Đông Timor 0-3 tại Chonburi Daikin Stadium ở lượt 3 vòng bảng ASEAN Championship. Pattynama, Haye và Baker ghi ba bàn trong những phút cuối, giúp Indonesia giành chiến thắng còn Đông Timor nhận thất bại nặng nề.

Đông Timor 0 - 3 Indonesia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Indonesia.

3' M. Hannan nhận thẻ vàng sớm Phút 3, M. Hannan của Indonesia nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Một khởi đầu cần thận trọng cho tiền vệ Indonesia trong phần còn lại của trận đấu.

14' J. Fowler nhận thẻ vàng Phút 14', J. Fowler (Đông Timor) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai được rút ra trong trận.

21' J. Fowler nhận thẻ vàng ở phút 21 Phút 21, J. Fowler của Đông Timor nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ này trong những phút tiếp theo.

21' J. Fowler nhận thẻ đỏ, Đông Timor gặp khó Phút 21', J. Fowler của Đông Timor nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi. Đông Timor sớm chịu tổn thất lớn trong thế trận đang diễn ra.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' E. Vikri vào sân, Indonesia điều chỉnh Phút 46', E. Vikri vào sân thay M. Hannan, đánh dấu sự điều chỉnh của Indonesia. Thay đổi này diễn ra sau khi J. Fowler của Đông Timor nhận thẻ đỏ ở phút 21.

54' Indonesia điều chỉnh nhân sự ở phút 54 Phút 54, S. Walsh vào sân thay W. Prasetyo bên phía Indonesia. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh Đông Timor đang chơi thiếu người sau thẻ đỏ của J. Fowler.

54' Indonesia điều chỉnh nhân sự phút 54 Phút 54', Indonesia thay người: S. Pattynama vào sân, B. Fatari rời sân. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Indonesia trong bối cảnh J. Fowler đã nhận thẻ đỏ bên phía Đông Timor.

66' Indonesia thay người ở phút 66 Phút 66', Indonesia đưa R. Oratmangoen vào sân thay T. Geypens. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của Indonesia trong thời điểm trận đấu đang diễn ra.

66' Indonesia thay người ở phút 66 Phút 66', Indonesia đưa D. Pamungkas vào sân thay M. Klok. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý sau thẻ đỏ của J. Fowler bên phía Đông Timor.

68' Đông Timor thay người ở phút 68 Phút 68', Đông Timor đưa O. Da Silva vào sân thay T. Arrarte. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Đông Timor đã mất J. Fowler vì thẻ đỏ.

68' Đông Timor thay người sau thẻ đỏ Phút 68, Đông Timor đưa A. Bakhito vào sân thay Z. Cruz. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Đông Timor đã phải chơi thiếu người từ phút 21.

69' E. Reijnders nhận thẻ vàng Phút 69, E. Reijnders của Indonesia nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi.

74' S. Pattynama đưa Indonesia vượt lên Phút 74', S. Pattynama lập công cho Indonesia sau đường kiến tạo của D. Pamungkas, mở tỷ số 0-1. Indonesia đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong thế trận.

76' L. Farrugia nhận thẻ vàng Phút 76, L. Farrugia của Đông Timor nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đông Timor cần thận trọng hơn trong những phút còn lại.

77' Đông Timor thay người ở phút 77 Phút 77, P. Ribeiro vào sân thay C. Gomes Osorio bên phía Đông Timor. Trong thế thiếu người, đội bóng này tiếp tục điều chỉnh nhân sự để duy trì thế trận.

77' L. Figo vào sân thay Kaka Phút 77, Đông Timor đưa L. Figo vào sân thay Kaka khi đang bị Indonesia dẫn 0-1.

78' T. Haye giúp Indonesia nhân đôi cách biệt Phút 78, T. Haye lập công, giúp Indonesia nâng tỷ số lên 0-2. Đội bóng xứ vạn đảo đang tạo khoảng cách đáng kể trong những phút cuối.

80' R. Oratmangoen nhận thẻ vàng Phút 80, R. Oratmangoen (Indonesia) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Indonesia tiếp tục phải nhận thẻ trong những phút cuối trận.

81' Indonesia bùng nổ, nới rộng cách biệt 0-3 Phút 81, M. Lee Baker lập công cho Indonesia sau đường kiến tạo của R. Oratmangoen, nới rộng cách biệt lên 0-3.

82' A. Viegas vào sân thay Zenivio Phút 82, Đông Timor đưa A. Viegas vào sân thay Zenivio. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Indonesia đã ghi bàn thứ ba.

KT Kết thúc: Đông Timor 0-3 Indonesia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 18:52 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ gặp Indonesia tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 17h ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium.

Đây là cuộc so tài giữa một Đông Timor có phong độ gần đây thiếu ổn định và Indonesia đang có kết quả tích cực trong chuỗi trận được cung cấp. Sự khác biệt còn thể hiện ở thành tích đối đầu, khi Indonesia giành chiến thắng trong cả 4 lần gặp Đông Timor gần nhất.

Đông Timor cần tìm lại sự ổn định

Trong 4 trận gần nhất, Đông Timor thắng 2 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đã có những thời điểm tạo được kết quả thuận lợi, nhưng chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt.

Việc phong độ gần đây bị chia đều giữa chiến thắng và thất bại khiến Đông Timor bước vào trận đấu với nhiều dấu hỏi về khả năng duy trì thế trận. Trước một đối thủ có ưu thế rõ ràng trong lịch sử đối đầu, đội bóng này nhiều khả năng phải ưu tiên sự chặt chẽ và tính kỷ luật trong cách tiếp cận trận đấu.

Đông Timor sẽ cần hạn chế những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt các thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Khi cơ hội xuất hiện, khả năng xử lý chính xác sẽ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong một trận đấu mà đối thủ đang được đánh giá cao hơn về kết quả đối đầu.

Indonesia có lợi thế từ phong độ và đối đầu

Indonesia chỉ được cung cấp kết quả của 1 trận gần nhất, và đó là một chiến thắng. Dù dữ liệu chưa đủ để mở rộng đánh giá về cả một chuỗi dài, kết quả này vẫn tạo nền tảng thuận lợi về tinh thần cho Indonesia trước cuộc gặp Đông Timor.

Ưu thế lớn hơn của Indonesia nằm ở 4 lần đối đầu gần nhất. Đội bóng này thắng cả 4 trận, trong khi Đông Timor không có chiến thắng hay trận hòa nào. Xu hướng đó giúp Indonesia bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, đồng thời đặt áp lực lên Đông Timor trong việc phá vỡ thế bất lợi kéo dài.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp và không thể thay thế màn trình diễn trên sân. Indonesia vẫn cần duy trì sự tập trung, bởi một trận đấu mới có thể phát triển theo cách khác nếu đội bóng không kiểm soát tốt nhịp độ và các tình huống chuyển trạng thái.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với những dữ liệu hiện có, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc các cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, không thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự hay những điều chỉnh cụ thể mà mỗi huấn luyện viên sẽ thực hiện.

Ở góc độ tổng quát, Đông Timor cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến và tránh để Indonesia có nhiều khoảng trống khai thác. Khi giành được bóng, đội bóng nên ưu tiên những pha lên bóng có tính toán thay vì đẩy trận đấu vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

Trong khi đó, Indonesia có thể dựa vào sự tự tin từ phong độ gần nhất và thành tích đối đầu để chủ động hơn. Dù vậy, lợi thế chỉ trở thành hiệu quả thực tế nếu Indonesia duy trì được tốc độ triển khai hợp lý, kiên nhẫn trước hàng phòng ngự đông người và không đánh mất sự cân bằng khi dâng cao.

Nhận định trước trận

Indonesia là đội chiếm ưu thế rõ rệt trên phương diện đối đầu, với 4 chiến thắng trong 4 lần gặp Đông Timor gần nhất. Phong độ được cung cấp cũng nghiêng về Indonesia khi đội bóng này vừa giành chiến thắng, trong khi Đông Timor có 2 chiến thắng và 2 thất bại trong 4 trận gần nhất.

Dẫu vậy, dữ liệu hiện có không cho phép đưa ra dự đoán về tỷ số hoặc những kịch bản cụ thể của trận đấu. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách Đông Timor chống chịu sức ép và khả năng Indonesia chuyển lợi thế về phong độ, tinh thần cùng đối đầu thành thế trận áp đảo trên sân Chonburi Daikin Stadium.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Đông Timor · 0 thắng 0 hòa Indonesia · 4 thắng Đông Timor 0 - 3 Indonesia IND Indonesia 3 - 0 Đông Timor IND Indonesia 4 - 1 Đông Timor IND Indonesia 3 - 1 Đông Timor IND

Đông Timor 5 trận gần nhất B B B T T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 10 Thủng lưới Indonesia 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 1 Thủng lưới