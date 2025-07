Thời sự Lâm Đồng Kêu gọi hiến 9 đơn vị máu cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận 40 đơn vị trong đêm Sáng 14/7, Điểm hiến máu cố định của Hội Chữ thập đỏ tỉnh (số 1 Hoàng Diệu, phường Cam Ly - Đà Lạt) đã tổ chức đợt hiến máu định kỳ.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, ngay trong buổi sáng đã có nhiều tình nguyện viên tự do và các cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên thuộc các trường Mầm non 1, Mầm non 11, Mầm non 12; Tiểu học An Dương Vương, Trại Mát, Lê Lợi, Lê Quý Đôn, Mê Linh; THCS Lam Sơn, THCS-THPT Tây Sơn trên địa bàn các phường của Đà Lạt tham gia hiến 106 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

106 đơn vị máu mới tiếp nhận này chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng máu trong 2 ngày, có lúc cao điểm 1 ngày bệnh viện sử dụng đến 70 đơn vị máu, để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân.

Tình nguyện viên Quốc Cường (Sở Tài nguyên và Môi trường) với lần hiến máu thứ 32 trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Tối qua (13/7), Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã kêu gọi người tình nguyện hiến máu đột xuất 9 đơn vị máu (thuộc nhóm máu 0) để hồi sức cấp cứu cho 1 ca bệnh đang cần máu.

Trước đó, kỷ lục huy động máu trong đêm là vào tối ngày 12/7, suốt từ 5h30 chiều đến 12h30 đêm chỉ 3 nhân viên Khoa Xét nghiệm –Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận máu đột xuất với tổng số 40 đơn vị máu để đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Anh Võ Đăng Thái Bình, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên – Đà Lạt (nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt) cho biết: Chiều tối 12/7, có một trường hợp bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não vào viện, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng không còn máu nhóm B để truyền cho bệnh nhân nên kêu gọi vận động hiến máu đột xuất. Từ lời kêu gọi trên Facebook và trong Zalo nhóm máu B, các tình nguyện viên tại các phường thuộc Đà Lạt đã đến hiến máu trực tiếp tại Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Anh Nguyễn Văn Hoài Nam, tình nguyện viên hiến máu đột xuất ngay trong đêm tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng



Anh Nguyễn Văn Hoài Nam – Giám đốc Công ty TNHH bánh kẹo NLC (số 58, Hoàng Hoa Thám, phường Lâm Viên – Đà Lạt) chia sẻ: Tôi tham gia trong nhóm ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nên khi nghe thông tin bệnh viện cần máu để cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn, tôi đã chạy lên ngay và mang theo bánh để tiếp sức cho các nhân viên Khoa Xét nghiệm lấy máu.

Đã từng làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hành trình đỏ kết nối yêu thương tỉnh Lâm Đồng nên tôi cũng chung tay hỗ trợ cho các kỹ thuật viên của Khoa Xét nghiệm để tiếp nhận máu, giảm bớt áp lực quá tải công việc.

“ Đây là lần thứ 26 tôi tham gia hiến máu, lúc nào tôi cũng sẵn sàng, không uống rượu, bia, thuốc lá để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Bất cứ lúc nào bệnh viện cần máu kêu gọi dù lúc nửa đêm tôi vẫn chạy lên bệnh viện để hiến máu cho kịp cứu người bệnh Tình nguyện viên hiến máu Nguyễn Văn Hoài Nam

Chị Bùi Thị Minh Lý – Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm kể lại: “Hôm thứ Bảy, tôi vào ca từ lúc 7 giờ sáng, đến chiều tối thì tổ chức lấy máu đột xuất để kịp cứu bệnh nhân. Chỉ có 3 kỹ thuật viên chúng tôi làm tất cả các khâu, mà lẽ ra công việc này đòi hỏi ít nhất 9 người làm. Chúng tôi lấy máu đến nửa đêm, quên ăn tối, không chỉ lấy máu từ người hiến đột xuất, chúng tôi còn phải làm các xét nghiệm máu thường quy và cấp phát máu cho các khoa để kịp thời cho việc cứu chữa bệnh nhân”.

“ Trong tình hình Bệnh viện đang thiếu hụt tất cả các nhóm máu nên ngoài số đơn vị máu kêu gọi cấp cứu, chúng tôi đã tiến hành lấy máu của tất cả những người tình nguyện đến hiến máu cấp cứu, kết quả đã lấy 40 đơn vị máu trong đêm. Thạc sĩ Đoàn Hoàng Anh – Trưởng Khoa Xét nghiệm

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Dù vậy, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu máu để dự trữ điều trị cấp cứu cho bệnh nhân. Trong khi đó, từ nay đến cuối tháng 7, bệnh viện chưa có lịch tiếp nhận máu. Bệnh viện cũng đã huy động đột xuất cán bộ, nhân viên y tế tham gia hiến máu để kịp cứu chữa cho bệnh nhân.

Điểm hiến máu cố định đón những người tình nguyện hiến máu không biên giới

Dự kiến, sắp tới sẽ còn nhiều đợt kêu gọi hiến máu đột xuất ngay tại Khoa Xét nghiệm. Anh Võ Đăng Thái Bình, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên – Đà Lạt (nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt) cho biết thêm: Từ nhiều năm qua, chúng tôi đã phối hợp với Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thành lập các ngân hàng máu sống theo từng nhóm máu, duy trì kết nối trên nền tảng Zalo để lúc bệnh viện cần huy động máu đột xuất là có ngay các tình nguyện viên lên khoa hiến máu trực tiếp.

Kêu gọi mọi người tham gia ngân hàng máu sống tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Chúng tôi giới thiệu link và mã QR tham gia các nhóm máu để kêu gọi thêm nhiều trái tim nhân ái trong cộng đồng hãy chung một tấm lòng vì người bệnh tích cực tham gia hiến máu cứu người trong dịp hè này.