Khoảng 15 giờ 30 ngày 15/7, bà Đặng Phúc Quỳnh Châu, trú thôn Phú Vinh, phường Tây Nha Trang mang xe ô tô 5 chỗ đến một tiệm rửa xe ở thôn Phú Lộc Đông 3, xã Diên Khánh và để xe lại rửa. Đến 16 giờ 30, bà Châu đến nhận xe thì quản lý của tiệm cho biết đã có một nam thanh niên tự nhận là nhân viên của bà Châu đến nhận xe rồi trong khi đó bà Châu xác nhận là không nhờ bất kỳ ai đến lấy xe.

Công an xã Diên Khánh ập vào bắt khi đối tượng Hào chuẩn bị bỏ trốn.



Nhận được tin báo, Công an xã Diên Khánh đã tiến hành thu thập thông tin, tổ chức rà soát, truy tìm đối tượng gây ra vụ việc. Sau khoảng 2 tiếng vào cuộc điều tra truy xét, Công an xã phát hiện đối tượng nghi vấn là Ngô Võ Hào nên đã mời lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hào đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Thủ đoạn của đối tượng là đi đến tiệm rửa xe đứng quan sát những người mang xe đến rửa, trong đó có chiếc xe của bà Châu. Khi thấy xe rửa xong, Hào giả vờ là nhân viên của bà Châu đến lấy xe về, sau đó chiếm đoạt với mục đích bán lấy tiền tiêu xài. Khi đang chuẩn bị quần áo để lấy xe đi trốn thì Hào bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tiến hành xét nghiệm nhanh, Công an xã Diên Khánh xác định Hào dương tính với ma túy. Hiện Công an xã đã thu hồi chiếc xe ô tô 5 chỗ tại nhà của đối tượng Hào, đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý Hào về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.