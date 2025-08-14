Khi nào được áp dụng đấu thầu trước?

Theo ông Nguyễn Xuân Dúng (Đà Nẵng) tham khảo quy định tại Luật số 57/2024/QH15, "đấu thầu trước" được áp dụng để đẩy nhanh tiến độ dự án, cho phép thực hiện một số công việc trước khi dự án được phê duyệt. Một trong các trường hợp được áp dụng là gói thầu mua sắm hàng hóa đã xác định rõ yêu cầu kỹ thuật.

Ông Dúng hỏi, vậy đối với gói thầu mua sắm hàng hóa này, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án đã được phê duyệt đầu tư nhưng trước khi có thiết kế kỹ thuật được duyệt thì có được xem là "đấu thầu trước" và có phù hợp với quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 42 Luật Đấu thầu năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 4 Luật số 57/2024/QH15), một trong các gói thầu có thể thực hiện đấu thầu trước gồm gói thầu mua sắm hàng hóa đã xác định rõ phạm vi cung cấp, yêu cầu kỹ thuật. Các thủ tục được thực hiện trước khi dự án được phê duyệt hoặc trước khi ký kết điều ước quốc tế, gồm:

a) Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

b) Xác định danh sách ngắn (nếu có);

c) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu;

d) Đánh giá hồ sơ dự thầu;

đ) Xét duyệt trúng thầu, xác định nhà thầu trúng thầu. Việc ký kết hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi dự án được phê duyệt đầu tư.

Theo đó, việc thực hiện đấu thầu trước tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa sau khi dự án được phê duyệt đầu tư thì đây không phải đấu thầu trước, quy trình thủ tục thực hiện đấu thầu căn cứ quy định tại Điều 43 của Luật Đấu thầu năm 2023.

Chinhphu.vn