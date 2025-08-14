Khi nào phải xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền?

Hộ kinh doanh của ông Sài Bích Việt (Thái Nguyên) có doanh thu khoảng 30 triệu đồng/tháng và vẫn nộp thuế khoán. Gần đây, ông được cán bộ thuế thông báo phải chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, tức là mỗi lần bán hàng phải xuất hóa đơn điện tử và phải có sổ sách kế toán.

Ông rất ủng hộ việc nộp thuế đúng theo doanh thu thực tế, nhưng với doanh thu và lợi nhuận còn thấp, việc phải trả thêm chi phí hằng tháng cho các phần mềm là một gánh nặng.

Ông Việt hỏi, trường hợp của ông có bắt buộc phải chuyển đổi không? Có giải pháp nào đơn giản, phù hợp hơn cho các hộ kinh doanh nhỏ không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2025:

"8. Sửa đổi tên Điều 11 và sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

"Điều 11. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 51 có mức doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên, khoản 2 Điều 90, khoản 3 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, hoạt động chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế".

Căn cứ vào quy định nêu trên, ông Việt hỏi hộ kinh doanh 1 tháng tổng doanh thu 30 triệu đồng tương ứng với doanh thu 360 triệu đồng/năm thì hộ kinh doanh chưa thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi từ phương pháp tính thuế khoán sang phương pháp kê khai thì thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Việc mua phần mềm sổ sách kế toán của các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán là giao dịch của nhà cung cấp và hộ kinh doanh.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị ông liên hệ với Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Chinhphu.vn