Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 tỷ đồng

Ngày 18/7/2025, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1992, ở xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào đầu năm 2022, Nguyễn Văn Việt là nhân viên ngân hàng đã vay số tiền 01 tỷ đồng của ông N.T.B (sinh năm 1982, ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Để tạo lòng tin của bị hại, Nguyễn Văn Việt đã đưa thông tin gian dối là cần huy động vốn làm thủ tục đáo hạn khoản vay cho khách hàng để ông N.T.B tin tưởng và cho Việt vay tiền. Sau đó, Nguyễn Văn Việt chiếm đoạt số tiền 01 tỷ đồng của ông N.T.B để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Việt. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.