Không ai thay thế nổi Messi

Orlando và Miami từng đối đầu nhau 17 lần trong quá khứ với thành tích khá cân bằng. Tuy vậy khi Inter Miami thiếu Messi thì giống như “hổ không nanh”. Thất bại đậm đà trước Orlando cho thấy không ai thay thế nổi Leo.

Orlando hiện chơi cực kỳ khó hiểu, họ thường có những pha tấn công xuất sắc để ghi những bàn thắng quan trọng mang về chiến thắng. Tuy nhiên họ cũng có những sai sót không thể chấp nhận từ hàng phòng ngự qua đó thất bại đáng tiếc. Đặc biệt phong độ sân nhà của Orlando rất thiếu ổn định. Họ chỉ có với hai chiến thắng trong sáu lần ra quân gần nhất tại sân nhà Spectrum. Đó chính là trở ngại lớn khiến cho Orlando chỉ đứng ở vị trí thứ 6 BXH Miền Đông tại thời điểm này. Vấn đề của Orlando không phải là bàn thắng, vì họ đã ghi bàn trong 14 trận liên tiếp tại giải đấu, nhưng những sai sót trong phòng ngự là mối lo ngại lớn khi Orlando thường xuyên không giữ sạch lưới và mất điểm trên sân nhà kể từ cuối tháng 5. Trước một Miami với sức mạnh nằm ở hàng công với 49 bàn thắng/22 trận, trong đó họ đã ghi ít nhất hai bàn ở năm trong sáu trận sân khách gần nhất, Orlando quyết định sử dụng hỏa lực để bù những điểm yếu trong hàng phòng ngự. Và trong trận đấu này Orlando đã thành công với chiến thuật ấy.

Trong khi đó, Inter Miami đến sân Spectrum với mong muốn phục thù thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi hồi tháng 5. Đây là một thất bại không thể nuốt trôi với thày trò HLV Javier Mascherano. Inter Miami hiện đang đứng thứ năm với 42 điểm sau 22 trận, kém đội đầu bảng 9 điểm nhưng Messi và đồng đội còn 4 trận chưa đấu so với đội dẫn đầu. Do vậy, Miami vẫn nắm quyền tự quyết đối với ngôi vô địch MLS khu vực miền Đông nếu như toàn thắng trong tất cả các trận đấu còn lại. Trận đấu này, đội khách tiếp tục gánh chịu tổn thất lớn khi không có Lionel Messi vì chấn thương. Tuy vậy trong những trận đấu vừa qua, Inter Miami đang tập quen dần với điều đó. Người bạn thân của Messi - Luis Suarez đã xuất sắc “gánh” hàng công với sự kiên cường và khả năng dứt điểm chính xác, trong khi Rodrigo De Paul, người vừa mới đến Miami vào mùa hè đang từng bước khẳng định quyền kiểm soát ở hàng tiền vệ… Tuy vậy sự thiếu ổn định trong lối chơi của toàn đội cho thấy Miami chưa thể thích nghi với việc thiếu vắng Leo.

Trong trận đấu vào lúc 7h00 (giờ HN) ngày 10/8, tại giải quốc nội, Orlando City có lợi thế hơn Inter Miami khi được thi đấu trên sân nhà. Với khoảng cách một điểm trên bảng xếp hạng miền Đông, hai đối thủ đến từ Florida hiểu rằng một kết quả có lợi sẽ mang lại lợi thế cho chính họ trong cuộc đua vô địch khi giải MLS khu vực Miền Đông đang dần đi đến hồi kết. Kết quả cuối cùng của trận đấu đã phản ánh phong độ thất thường của Inter Miami tại thời điểm này, và càng khẳng định vai trò không thế thiếu của Lionel Messi trong đội hình.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Orlando đã có bàn mở tỉ số do công của Luis Muriel. Chỉ 3 phút sau, Inter Miami đã có câu đáp trả đanh thép bằng cú sút xa một chạm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm Yannick Bright đã quân bình tỉ số, báo hiệu một trận cầu sôi động. Tuy nhiên trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi. Khi hiệp 2 trôi qua được 5 phút, Orlando lại vươn lên dẫn trước. Người ghi bàn vẫn là Luis Muriel. Hưng phấn trước bàn thắng nâng tỉ số, Orlando tiếp tục có bàn thắng thứ 3 vào phút 58 do công của M. Ojeda. Tỉ số được ấn định vào phút 88 khi Marco Pasalic nâng tỉ số 4-1 cho Orlando.

Thất bại đậm đà trước Orlando, Inter Miami đã rơi khỏi vị trí thứ 5. Hành trình bảo vệ ngôi vô địch MLS khu vực miền Đông của đội bóng áo hồng chắc chắn còn nhiều chông gai một khi Messi chưa thể quay trở lại.