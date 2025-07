Nông nghiệp - Nông thôn Lạc Dương nỗ lực phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS Xã Lạc Dương với trên 82% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội từ tiềm năng, lợi thế của các xã cũ khi sáp nhập.

Đồng bào DTTS xã Lạc Dương mạnh dạn chuyển đổi sang những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao

PHÁT HUY TIỀM NĂNG, LỢI THẾ

Xã Lạc Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais của huyện Lạc Dương cũ, với tổng diện tích 828,01 km2, 14 thôn, 3.390 hộ, dân số 14.525 người, trong đó, đồng bào DTTS 11.978 người, chiếm 82,4% dân số toàn xã.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lạc Dương Ya Tiong, trước khi sáp nhập, kinh tế - xã hội 3 xã cũ trong 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá; công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Văn hóa, xã hội, giáo dục được đầu tư phát triển toàn diện; an sinh xã hội đảm bảo, tình hình tôn giáo, dân tộc ổn định. Cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững… Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực...

Bí thư Đảng ủy xã Lạc Dương Ya Tiong cho rằng, việc phát huy tiềm năng, lợi thế của các xã cũ khi sáp nhập là tiền đề quan trọng để xã Lạc Dương có sự phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt, với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, địa phương xác định đây là trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: rau, hoa, dâu tây, cà phê Arabica đặc trưng của địa phương… Đồng thời, du lịch cũng là tiềm năng của xã Lạc Dương khi nơi đây được xem là “điểm đến” du lịch văn hóa với những nét đặc sắc văn hóa dân tộc bản địa. Nhất là khi được tỉnh đầu tư Làng truyền thống dân tộc K’Ho tại thôn Đưng K’si thuộc dự án Bảo tồn mỗi một làng, bản truyền thống tiêu biểu của các DTTS, nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống địa phương gắn với xây dựng các điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Lạc Dương Ya Tiong, tiềm năng, lợi thế là rất lớn nhưng xã cũng còn không ít khó khăn. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã còn 1,36%, trong đó, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,12%, hộ cận nghèo chiếm 1,24%. Do đó, xã Lạc Dương đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để xã mới đi vào vận hành và phát triển.

Trong đó, tập trung phát triển sản xuất cà phê và hình thành các chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tăng cường thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông, phát triển sản phẩm OCOP. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của cấp trên về phát triển du lịch; tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của địa phương trong phát triển du lịch - dịch vụ; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ các loại hình du lịch - dịch vụ để tạo ra sản phẩm du lịch mới đa dạng, hấp dẫn nhằm thu hút du khách.

Cùng với đó, thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư mới, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS. Huy động các nguồn lực đầu tư giảm nghèo, giải quyết việc làm có hiệu quả cao, bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trước mắt, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạc Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo hệ thống chính trị từ xã đến thôn hoạt động thông suốt, hiệu quả, hiệu lực.