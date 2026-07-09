Lãi suất ngân hàng ngày 9/7/2026: Kỳ hạn 6 tháng chạm mốc 7,1% mỗi năm Thị trường ghi nhận 4 ngân hàng niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 7%/năm trở lên, trong đó ACB dẫn đầu với 7,1% và Techcombank có ưu đãi tới 7,35%.

Theo khảo sát biểu lãi suất huy động ngày 9/7/2026, thị trường tiền gửi ghi nhận sự phân hóa rõ nét tại kỳ hạn 6 tháng. Hiện có 4 ngân hàng đang duy trì mức lãi suất niêm yết từ 7,0%/năm trở lên cho kỳ hạn này, tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trong việc thu hút dòng vốn ngắn hạn.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu lãi suất kỳ hạn 6 tháng

Ngân hàng Á Châu (ACB) hiện đang niêm yết mức lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cao nhất trong nhóm khảo sát với 7,1%/năm. Đáng chú ý, mức lãi suất này được nhà băng áp dụng cho mọi khoản tiền gửi trực tuyến mà không đi kèm điều kiện về số dư tối thiểu.

Xếp ngay sau là Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) với mức lãi suất 7,05%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 6 tháng. Đối với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất 6,85%/năm.

Hai đơn vị khác là Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo) cùng niêm yết mức lãi suất 7,0%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Tương tự ACB, mức lãi suất tại hai đơn vị này cũng được áp dụng đại trà, không kèm theo các điều kiện bổ sung về giá trị khoản vay.

Chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt

Bên cạnh các mức niêm yết thông thường, một số tổ chức tín dụng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất để tối ưu hóa khả năng huy động. Điển hình là Techcombank với chương trình cộng thêm 0,8 điểm phần trăm cho tiền gửi mở mới kỳ hạn 6 tháng vào ngày thứ Hai hàng tuần.

Với chính sách cộng thêm này, lãi suất tiết kiệm trực tuyến thực tế tại Techcombank có thể đạt mức 7,35%/năm, cao nhất thị trường cho kỳ hạn 6 tháng tính đến thời điểm hiện tại.

Diễn biến lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh

Trong khi nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có xu hướng đẩy mạnh lãi suất để cạnh tranh, nhóm 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn duy trì sự ổn định tuyệt đối. Cụ thể, cả 4 nhà băng này đều niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,6%/năm.

Tại các kỳ hạn dài hơn như 12 tháng và 18 tháng, nhóm ngân hàng quốc doanh áp dụng đồng nhất mức lãi suất 6,8%/năm. Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục là đơn vị duy trì mức lãi suất thấp nhất hệ thống với kỳ hạn 6 tháng chỉ ở mức 2,9%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 3,7%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tiêu biểu ngày 9/7/2026

Ngân hàng 3 tháng (%) 6 tháng (%) 9 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) ACB 4,75 7,1 7,2 7,3 - MBV 4,75 7,0 7,0 7,0 7,0 VCBNeo 4,75 7,0 7,0 7,0 7,0 Bac A Bank 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 Techcombank 4,75 6,55 6,55 6,75 5,85 SCB 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Thông tin lãi suất trên mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách ưu đãi của từng ngân hàng tại từng thời điểm.