    Lâm Đồng: Bắt đối tượng say xỉn, đập phá 10 ô-tô

    THANH HẢI| 11/08/2025 14:16

    Một người đàn ông sau khi bị bạn nhậu cho "leo cây" đã bực tức dùng gạch đập, phá nhiều ô-tô đang đậu trên đường (thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

    Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Long khi say xỉn, đập phá ô-tô về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

    Trước đó, tối 3/8, đối tượng Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) cùng với bạn ngồi nhậu tại khu vực Cảng Phú Hài (phường Phú Thủy). Sau khi kết thúc cuộc nhậu, nhóm này tiếp tục hẹn một quán nhậu khác, gần khu vực Bệnh viện Tâm Phúc (phường Phan Thiết) để nhậu tiếp.

    image.jpg
    Đối tượng Nguyễn Quốc Long.

    Tuy nhiên, khi đến nơi, Nguyễn Quốc Long không thấy những người bạn đã hẹn nhậu. Do không kiềm chế được cảm xúc, đối tượng Long đã dùng gạch, đập phá 10 ô-tô đang đậu trên đường. Ngay sau đó, đối tượng Long bị công an bắt.

    Hiện, công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh để xử lý đối tượng về các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

    THANH HẢI

    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/lam-dong-bat-doi-tuong-say-xin-dap-pha-10-o-to-post899946.html
