Pháp luật Lâm Đồng bắt nhóm cho vay lãi nặng tại hơn 130 tỷ đồng Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt giữ đối tượng Lâm Hán Tiến

Đây là kết quả của quá trình đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” gây mất an ninh trật tự tại địa phương của Phòng Cảnh sát hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994), cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng); Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994), cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Nguyễn Thành Pháp tại Cơ quan Công an

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa.

Lực lượng chức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm) và thu lãi hằng ngày. Hai vợ chồng Bảy và Pháp trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay; trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Pháp vừa cho vay, vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Nguyễn Thị Bích Trâm (trái) và Lâm Thị Phước (phải) tại Cơ quan Công an

Vốn có nhiều tiền án, Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ. Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ.

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe doạ hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án

Thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng.

Qua khám xét, đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.

Lực lượng chức năng công bố các quyết định về khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam

Qua điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.