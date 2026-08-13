Đã đăng ký đất đai
Thửa đất đã được đăng ký đất đai theo quy định.
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Ngày 10/8/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, có quy định về điều kiện sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 10) và diện tích, vị trí đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 11).
Thửa đất đã được đăng ký đất đai theo quy định.
Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng từ 500 m² trở lên (một thửa hoặc nhiều thửa liền kề của cùng người sử dụng đất).
Không thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 121 Luật Đất đai.
Không ảnh hưởng công trình thủy lợi, đê điều, giao thông nội đồng và đất sản xuất nông nghiệp liền kề.
Thực hiện theo quy định về đất trồng lúa, nếu không thuộc trường hợp áp dụng Điều 11.
Áp dụng cho một thửa hoặc nhiều thửa đất liền kề của cùng người sử dụng đất.
Công trình có thể đặt tại một hoặc nhiều vị trí khác nhau nằm trong khu đất, nhưng tổng diện tích đất sử dụng để xây dựng không vượt quá hạn mức nêu trên.