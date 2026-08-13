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Diện tích xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

Ngày 10/8/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, có quy định về điều kiện sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 10) và diện tích, vị trí đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 11).