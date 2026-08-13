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Diện tích xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

Ngày 10/8/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, có quy định về điều kiện sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 10) và diện tích, vị trí đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 11).

Điều kiện: 5 tiêu chíHạn mức: 25 – 500 m²

Điều kiện sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 10)

01

Đã đăng ký đất đai

Thửa đất đã được đăng ký đất đai theo quy định.

02

Từ 500 m² trở lên

Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng từ 500 m² trở lên (một thửa hoặc nhiều thửa liền kề của cùng người sử dụng đất).

03

Không phải chuyển mục đích

Không thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 121 Luật Đất đai.

04

Không gây ảnh hưởng

Không ảnh hưởng công trình thủy lợi, đê điều, giao thông nội đồng và đất sản xuất nông nghiệp liền kề.

05

Đối với đất trồng lúa

Thực hiện theo quy định về đất trồng lúa, nếu không thuộc trường hợp áp dụng Điều 11.

Hạn mức diện tích để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 11)

Áp dụng cho một thửa hoặc nhiều thửa đất liền kề của cùng người sử dụng đất.

aKhu đất 500 m² – 5.000 m²
25
bKhu đất 5.000 – 10.000 m²
50
cKhu đất 10.000 – 20.000 m²
75
dKhu đất 20.000 – 50.000 m²
100
đKhu đất 50.000 – 100.000 m²
200
eKhu đất 100.000 – 300.000 m²
300
gKhu đất trên 300.000 m²
500

Về vị trí xây dựng

Công trình có thể đặt tại một hoặc nhiều vị trí khác nhau nằm trong khu đất, nhưng tổng diện tích đất sử dụng để xây dựng không vượt quá hạn mức nêu trên.

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