Pháp luật Lâm Đồng: Chủ quán karaoke bị khách hành hung Thấy khách và nhân viên xảy ra mâu thuẫn, chủ quán karaoke tại xã Nam Thành (Lâm Đồng) đến can ngăn thì bị khách đánh bị thương.

Thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng

Chiều 8/8, Công an xã Nam Thành (Lâm Đồng) đã thi hành lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh công bố, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng: Phạm Hoài Vũ (1991), Nguyễn Quang Trung (1998), Phạm Hoài Thanh (1995), đều thường trú tại xã Nam Thành. Cả 3 đối tượng đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý đánh người gây thương tích.

Các đối tượng bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 25/7/2025, Phạm Hoài Thanh đi cùng với Nguyễn Quang Trung và 2 người khác đến Quán Karaoke Ruby, xã Nam Thành. Trong quá trình hát với nhau, nhóm Phạm Hoài Thanh xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán. Lúc này, anh Trương Ngọc Long, chủ quán ra can ngăn thì bị Phạm Hoài Thanh dùng tay đánh vào người.

Thấy vậy, một nhân viên của quán tiếp tục can ngăn nhưng cũng bị một thanh niên trong nhóm của Thanh dùng khúc gỗ đánh rồi bỏ đi. Sau đó, Thanh gọi điện cho Phạm Hoài Vũ nói về sự việc. Nghe vậy, Vũ đã cùng với người 2 người bạn cầm hung khí đến quán gây rối, hành hung những người trong quán. Hậu quả làm anh Trương Ngọc Long và 3 người khác bị thương phải đi nhập viện cấp cứu, điều trị.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.