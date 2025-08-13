Tin mới

    Lâm Đồng: Di dời 40 hộ dân ở phường Lâm Viên-Đà Lạt bị ngập do mưa lớn đến nơi an toàn

    13/08/2025 06:36

    Chiều 12/8, cơn mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị ngập cục bộ, đặc biệt là những nơi trũng thấp bị ngập nặng. 

    Ghi nhận, tại hẻm 28 Lữ Gia, do trũng thấp nên nước dâng nhanh khiến khoảng 40 hộ dân bị cô lập với chung quanh, trong đó có nhiều trẻ em, người lớn tuổi.

    Nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Lâm Viên-Đà Lạt cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai đến hiện trường đưa những người mắc kẹt vượt qua khu vực ngập nặng đến nơi an toàn.

    dd.jpg
    Lực lượng chức năng dùng xuồng phao đưa người dân khỏi điểm ngập cục bộ tới nơi an toàn.

    Hàng chục hộ dân khác trong hẻm cũng được vận động đến nơi khác chờ nước rút.

    Thống kê sơ bộ cho thấy hàng trăm nhân khẩu đã được hỗ trợ đến nơi an toàn.

