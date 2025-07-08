Thời sự Lâm Đồng gặp mặt các thế hệ Công an tỉnh Nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), chiều 6/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi gặp mặt



Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chân thành cảm ơn những tình cảm, đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua. Nhìn chung, trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng tổ chức sắp xếp, vận hành bộ máy chính quyền hai cấp, nhưng các lĩnh vực, chỉ tiêu của tỉnh phát triển khá.

Lực lượng Công an tỉnh đã góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của Lâm Đồng

Cụ thể, về văn hóa, xã hội có bước phát triển. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh toàn diện. Hình ảnh, vị thế của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập được nâng lên. Góp phần vào kết quả này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an tỉnh.

Nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, đồng chí Hồ Văn Mười gửi lời chúc mừng tốt đẹp. Đồng chí mong muốn, các thế hệ Công an tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, không ngừng xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tất cả vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân trong thời kỳ mới.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các thế hệ Công an tỉnh tại buổi gặp mặt

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, địa phương. Đây là nguồn động viên, định hướng rất quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhà.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh công tác xây dựng lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, cũng như tình hình hoạt động các đơn vị công an sau sắp xếp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng trong toàn quân bảo đảm vững chắc an ninh, lợi ích địa phương. Trong dó, chú trọng địa bàn biên giới, hải đảo, góp phần đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng.