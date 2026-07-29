Lâm Đồng hôm nay 29/7
Điểm tin tối 29/7 tại Lâm Đồng: Tập trung ứng phó mưa lũ, tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư, thị trường nông sản khởi sắc cùng các tin tức an sinh nổi bật.
Bản tin điểm tin cuối ngày 29/7/2026 mang đến những cập nhật quan trọng về chỉ đạo điều hành, công tác ứng phó thiên tai, tình hình an toàn giao thông cùng biến động thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, y tế và văn hóa - thể thao cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong ngày.
Điểm nhanh
- Ứng phó mưa lũ: — 8 hồ chứa phía Đông tỉnh được điều tiết nước qua tràn, ứng phó mưa lũ: Đơn vị quản lý chủ động xả tràn bảo vệ hồ chứa và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 27/7.
- Thị trường nông sản: — Giá cà phê hôm nay 29/7/2026: Tăng tới 2.000 đồng/kg, Lâm Đồng tăng mạnh nhất: Giá cà phê đạt 97.800–98.500 đồng/kg, trong khi giá tiêu giữ mức cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg.
- An sinh xã hội: — Hơn 7,8 tỷ đồng hỗ trợ mổ tim và phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em nghèo Lâm Đồng: Tiếp nhận khoản tài trợ từ Tổ chức Children Action (Thụy Sĩ) hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Giao thông – An ninh: — 224 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông: Công an tỉnh tăng cường thu nhận dữ liệu giám sát hành trình và hình ảnh người lái xe.
- Trấn áp tội phạm: — Khởi tố 6 bị can cá độ bóng đá hơn 3,2 tỷ đồng: Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
Các mảng tin nổi bật
Chính trị – Thời sự – Điều hành
- Lâm Đồng dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi trực tuyến hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
- Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách: Lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp lắng nghe báo cáo tình hình xử lý vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách.
- Lâm Đồng triển khai lộ trình thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11923 về áp dụng thu phí điện tử không dừng trong đô thị giai đoạn 2026 - 2030.
- Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng đồng hành cùng đồng bào các dân tộc: Tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019 - 2025.
Kinh tế – Nông nghiệp – Du lịch
- Giá tiêu hôm nay 29/7/2026: Đi ngang trên diện rộng, Lâm Đồng cao nhất 142.000 đồng/kg: Mức thu mua ổn định và duy trì giá trị cao nhất so với các khu vực khác.
- Lâm Đồng mở rộng hợp tác xúc tiến du lịch trong và ngoài nước: Đoàn công tác làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt Nam để định hướng hoạt động quảng bá.
Y tế – Giáo dục – Văn hóa – Thể thao
- 195 vận động viên tranh tài môn Cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng: Khai mạc môn Cầu lông nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I.
- Lâm Đồng giành 27 huy chương tại giải Vô địch Taekwondo trẻ quốc gia 2026: Đội tuyển trẻ xuất sắc đạt 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.
- Ngành giáo dục Lâm Đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp: Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 29/07/2026 17:42 —