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    Lâm Đồng hôm nay 29/7

    Văn Khoa29/07/2026 18:00

    Điểm tin tối 29/7 tại Lâm Đồng: Tập trung ứng phó mưa lũ, tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư, thị trường nông sản khởi sắc cùng các tin tức an sinh nổi bật.

    Bản tin điểm tin cuối ngày 29/7/2026 mang đến những cập nhật quan trọng về chỉ đạo điều hành, công tác ứng phó thiên tai, tình hình an toàn giao thông cùng biến động thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, y tế và văn hóa - thể thao cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong ngày.

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    • 29/07/2026 17:42

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          Thời sự Lâm Đồng
          Lâm Đồng hôm nay 29/7
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