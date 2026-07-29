Lâm Đồng hôm nay 29/7 Điểm tin tối 29/7 tại Lâm Đồng: Tập trung ứng phó mưa lũ, tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư, thị trường nông sản khởi sắc cùng các tin tức an sinh nổi bật.

Bản tin điểm tin cuối ngày 29/7/2026 mang đến những cập nhật quan trọng về chỉ đạo điều hành, công tác ứng phó thiên tai, tình hình an toàn giao thông cùng biến động thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, y tế và văn hóa - thể thao cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong ngày.

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Giá tiêu hôm nay 29/7/2026: Đi ngang trên diện rộng, Lâm Đồng cao nhất 142.000 đồng/kg: Mức thu mua ổn định và duy trì giá trị cao nhất so với các khu vực khác.

Lâm Đồng mở rộng hợp tác xúc tiến du lịch trong và ngoài nước: Đoàn công tác làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt Nam để định hướng hoạt động quảng bá.

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