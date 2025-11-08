Chuyển đổi số Lâm Đồng: Hơn 100 cán bộ, công chức tham dự chương trình “Bình dân học vụ AI” UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức chương trình “Bình dân học vụ AI” cho cán bộ, công chức của phường.

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Theo đó, hơn 100 cán bộ, công chức của phường đã được làm quen, thực tiễn sử dụng 2 công cụ ChatGPT và Notebook LM vào xử lý công việc. Các thao tác này được hướng dẫn của diễn giả chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ công ty AiMT.

Phổ biến về AI

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, công chức được “cầm tay” hướng dẫn câu lệnh để AI làm tổng hợp báo cáo, lập bảng kế hoạch công việc từ các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị nội dung cuộc họp... Đặc biệt, từ Nghị quyết tải lên với độ dài hàng chục trang, chỉ cần câu lệnh phù hợp, trong vòng vài giây, ChatGPT có thể tóm tắt những điểm quan trọng của Nghị quyết cho cán bộ, công chức và trả lời nhiều yêu cầu khác. Qua đó, mang lại hiệu quả khi dùng AI trong xử lý công việc.

Hướng dẫn cán bộ, công chức thực hành AI

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết mong muốn các cán bộ, công chức của phường được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết. Bởi trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều, ứng dụng AI là chìa khóa để hỗ trợ cán bộ cơ sở làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Buổi tập huấn AI được các cán bộ, công chức đánh giá là thiết thực, giúp xử lý các văn bản nhanh chóng và nhiều tiện lợi, từ đó tạo nên phong trào bình dân học vụ AI trong cộng đồng.

Cán bộ, công chức thực hành AI

Được biết, phường Phan Thiết là một trong những đơn vị cấp xã tiên phong tập huấn AI cho cán bộ, công chức. Qua buổi tập huấn, cán bộ công chức sẽ xây dựng được trợ lý ảo, làm chủ ngôn ngữ giao tiếp AI và nỗ lực để trở thành điểm sáng trong ứng dụng AI phục vụ nhân dân.

Trước đó, tại Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” vào ngày 26/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Đất nước đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mạnh mẽ với động lực chính đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chúng ta phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, đó là phổ cập tri thức, công nghệ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho toàn dân, tức là "xóa mù" về chuyển đổi số.