Chiều 13/8, Ủy ban nhân dân xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kèm theo lũ quét vào rạng sáng cùng ngày đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã. Qua thống kê ban đầu ước thiệt hại gần 9 tỷ đồng.

Theo đó, những trận mưa lớn kéo dài từ đêm 12/8, đến rạng sáng nay nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Đạ Huoai qua địa bàn xã Đạ Huoai 3 dâng cao, tràn vào hàng chục nhà cửa, vườn sản xuất của người dân hai bên sông.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 37 thuộc Lữ đoàn Công binh 293, Quân Khu 7 hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét.

Theo thống kê, trận lũ quét đã khiến 1 người dân bị thương, 4 căn nhà bị đổ sập một phần tường và nứt tường; 1 quán tạp hóa bị đổ sập hoàn toàn. Nước lũ dâng cao khiến khoảng 100 nhà dân bị ngập cục bộ, nhiều vật dụng sinh hoạt bị nước cuốn trôi. Cùng với đó, có khoảng 75 máy bơm nước và các hệ thống ống dẫn nước của người dân dọc theo bờ sông Đạ Huoai bị nước lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, lũ quét, ngập lụt cũng làm khoảng 35ha cây trồng của người dân bị thiệt hại. Trong đó, có hàng trăm cây sầu riêng của người dân bị gãy đổ, bật gốc; 10 ao cá của người dân bị cuốn trôi mất trắng. Có 2 cầu dân sinh trên địa bàn Thôn 8 bị nước lũ cuốn trôi. Ước tính sơ bộ thiệt hại do mưa lũ gây ra là gần 9 tỷ đồng.

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét.

Ngay trong và sau lũ quét, ngập lụt, Ủy ban nhân dân xã Đạ Huoai 3 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, dân quân phối hợp cùng lực lượng quân đội thuộc Tiểu đoàn công binh 37, Lữ đoàn 293, Quân khu 7 đóng trên địa bàn tham gia hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và dọn dẹp vệ sinh nhà ở cho người dân.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã kiểm tra quả đồi tại Thôn 1 bị sụt lún, vận động người dân chủ động di dời khi xảy ra mưa lớn để bảo đảm an toàn.

Đối với quả đồi bị sụt lún tại Thôn 1, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã kiểm tra, hỗ trợ người dân khơi thông đất đá; đồng thời, tổ chức vận động người dân chủ động di dời khi xảy ra mưa lớn để bảo đảm an toàn.