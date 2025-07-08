Tin mới

    Du lịch

    Lâm Đồng: Ngày hội dọn rác "Clean Up Day"

    Đình Hòa 07/08/2025 14:56

    Sáng 7/8, tại khu vực phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Ngày hội dọn rác “Clean Up Day Mui Ne” vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên, du khách đang làm việc và lưu trú tại các cơ sở du lịch trên địa bàn tham gia.

    dsc_1609.jpg
    Cán bộ, nhân viên, du khách đang làm việc và lưu trú tại các cơ sở du lịch thu gom rác tại đồi cát bay Mũi Né
    dsc_1582.jpg
    Thu gom rác dọc tuyến đường 706 B
    dsc_1579.jpg
    Thu gom rác dọc tuyến đường 706 B
    dsc_1589.jpg
    Thu gom rác dọc tuyến đường 706 B

    Ngay từ sáng sớm, một số doanh nghiệp du lịch và dịch vụ tại địa phương đã bắt đầu cử nhân viên tham gia dọn rác, hỗ trợ vật dụng như bao tay, dụng cụ, túi rác phân loại, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến du khách thông qua các chiến dịch truyền thông nội bộ.

    Với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm rác thải, “Clean Up Day Mui Ne” được Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát động, chọn ngày thứ 5 đầu tuần mỗi tháng để tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác. Ngoài ra quân làm sạch khuôn viên của đơn vị mình, các nhân viên tại các khu du lịch cùng nhau thu dọn rác trên các bãi tắm, các điểm tham quan, khu vực công cộng và tuyến đường chính xung quanh…

    Nhiều du khách và người dân cũng tích cực hưởng ứng tham gia thu gom rác thải, túi nhựa, ni lông… Hầu hết mọi người đều tỏ ra vui vẻ và hào hứng khi tham gia chương trình. Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức trong hành trình chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đồng thời, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Mũi Né - Lâm Đồng ngày càng nhiều hơn.

    dsc_1602.jpg
    Chị Linda, tình nguyện viên (người Đức) tham gia hoạt động
    dsc_1599.jpg
    Thu gom rác tại các điểm du lịch
    dsc_1621.jpg
    Thu gom rác tại các điểm du lịch
    dsc_1626.jpg
    Làm sạch đường phố xung quanh các khu du lịch
    z6236306004972_b304684548f6230f4fdf08c05dce6dd9.jpg
    Làm sạch đường phố xung quanh các khu du lịch
    dsc_1619.jpg
    Làm sạch đường phố xung quanh các khu du lịch
    dsc_1596.jpg
    Thu gom rác về bãi tập kết

    Mỗi túi rác được nhặt lên là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Nếu mỗi người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định thì môi trường sống sẽ xanh, sạch; cảnh quan du lịch sẽ đẹp hơn.

    Chị Linda, tình nguyện viên (người Đức) phấn khởi chia sẻ

    Lâm Đồng với những cảnh quan thiên nhiên và khí hậu mát mẻ, từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức đối với môi trường tự nhiên nơi đây. Trong bối cảnh du lịch xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu, việc xây dựng hình ảnh một Mũi Né thân thiện với môi trường là hướng đi tất yếu. Chương trình “Clean Up Day Mui Ne” đang góp phần tạo nền móng cho sự chuyển đổi ấy- từ hành động của từng cá nhân đến sự nhập cuộc của doanh nghiệp.

    Bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực, việc “chung tay giữ gìn môi trường” đã trở thành nét văn hóa trong hoạt động du lịch thường niên tại nơi đây.

    Đọc tiếp

    x

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Du lịch
          Lâm Đồng: Ngày hội dọn rác "Clean Up Day"
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO