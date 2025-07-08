Du lịch Lâm Đồng: Ngày hội dọn rác "Clean Up Day" Sáng 7/8, tại khu vực phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Ngày hội dọn rác “Clean Up Day Mui Ne” vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên, du khách đang làm việc và lưu trú tại các cơ sở du lịch trên địa bàn tham gia.

Cán bộ, nhân viên, du khách đang làm việc và lưu trú tại các cơ sở du lịch thu gom rác tại đồi cát bay Mũi Né

Thu gom rác dọc tuyến đường 706 B

Thu gom rác dọc tuyến đường 706 B

Thu gom rác dọc tuyến đường 706 B

Ngay từ sáng sớm, một số doanh nghiệp du lịch và dịch vụ tại địa phương đã bắt đầu cử nhân viên tham gia dọn rác, hỗ trợ vật dụng như bao tay, dụng cụ, túi rác phân loại, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến du khách thông qua các chiến dịch truyền thông nội bộ.

Với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm rác thải, “Clean Up Day Mui Ne” được Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát động, chọn ngày thứ 5 đầu tuần mỗi tháng để tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác. Ngoài ra quân làm sạch khuôn viên của đơn vị mình, các nhân viên tại các khu du lịch cùng nhau thu dọn rác trên các bãi tắm, các điểm tham quan, khu vực công cộng và tuyến đường chính xung quanh…

Nhiều du khách và người dân cũng tích cực hưởng ứng tham gia thu gom rác thải, túi nhựa, ni lông… Hầu hết mọi người đều tỏ ra vui vẻ và hào hứng khi tham gia chương trình. Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức trong hành trình chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đồng thời, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Mũi Né - Lâm Đồng ngày càng nhiều hơn.

Chị Linda, tình nguyện viên (người Đức) tham gia hoạt động

Thu gom rác tại các điểm du lịch

Thu gom rác tại các điểm du lịch

Làm sạch đường phố xung quanh các khu du lịch

Làm sạch đường phố xung quanh các khu du lịch

Làm sạch đường phố xung quanh các khu du lịch

Thu gom rác về bãi tập kết

“ Mỗi túi rác được nhặt lên là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Nếu mỗi người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định thì môi trường sống sẽ xanh, sạch; cảnh quan du lịch sẽ đẹp hơn. Chị Linda, tình nguyện viên (người Đức) phấn khởi chia sẻ

Lâm Đồng với những cảnh quan thiên nhiên và khí hậu mát mẻ, từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức đối với môi trường tự nhiên nơi đây. Trong bối cảnh du lịch xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu, việc xây dựng hình ảnh một Mũi Né thân thiện với môi trường là hướng đi tất yếu. Chương trình “Clean Up Day Mui Ne” đang góp phần tạo nền móng cho sự chuyển đổi ấy- từ hành động của từng cá nhân đến sự nhập cuộc của doanh nghiệp.

Bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực, việc “chung tay giữ gìn môi trường” đã trở thành nét văn hóa trong hoạt động du lịch thường niên tại nơi đây.