Tin mới

    Thời sự

    Lâm Đồng: Phát hiện bộ xương người trên rừng thông

    Dương Phong 10/08/2025 17:12

    Trong lúc đi chơi, người dân địa phương phát hiện bộ xương người trên rừng thông thuộc bon Păng Sim, xã Trường Xuân (Lâm Đồng).

    2.png
    Hiện trường vụ việc phát hiện bộ xương người trong rừng thông

    Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 10/8, một số người dân địa phương tới khu vực đồi thông bon Păng Sim để chơi.

    Tại đây, người dân thấy một chiếc võng cùng một số vật dụng cá nhân đã cũ. Kiểm tra xung quanh, phát hiện một thi thể người đã phân hủy gần hết. Ngay sau đó nhóm người này đã trình báo với cơ quan chức năng về sự việc.

    Theo lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, Công an địa phương đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

    Qua xác minh ban đầu, bên ngoài bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Cạnh bộ xương phát hiện 1 võng dù treo trên thân 2 cây thông.

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thời sự
              Lâm Đồng: Phát hiện bộ xương người trên rừng thông
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO