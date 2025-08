Lâm Đồng ra quân trấn áp tội phạm

Sáng 1/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Theo Công an phường Phan Thiết, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, không xảy ra các tình huống bất ngờ, đột xuất; tội phạm trật tự xã hội kéo giảm 33,3%; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 100%. Hiện nay, trong công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là thế mạnh của địa phương; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều bước phát triển mới.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát động.

Thời gian tới, cả nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cùng với những diễn biến khó lường tình hình chính trị thế giới và khu vực, dự báo sẽ tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công an phường tập trung rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác và chủ động bố trí đủ về lực lượng, phương tiện, chuẩn bị chu đáo các kế hoạch, phương án nghiệp vụ, sẵn sàng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với tinh thần và khí thế mạnh mẽ, quyết liệt.

Các đơn vị ra quân đi tuần tra.

Tại Lễ ra quân tại xã Hàm Thuận Nam, công an xác định trọng tâm công việc gồm: Tập trung bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu chống phá của các thế lực phản động, số đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng Đại hội Đảng các cấp để xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, kích động tư tưởng cực đoan trong quần chúng nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi.

Đà Nẵng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng 01/08/2025 09:53

Các đơn vị ra quân.

Bên cạnh đó, lực lượng đẩy mạnh quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng, nhân hộ khẩu, căn cước công dân và định danh điện tử; tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính ban đêm, phát hiện ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phát huy vai trò các mô hình an ninh tự quản trong đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Tới phát lệnh ra quân cao điểm.

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông… góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân.