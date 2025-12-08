Tin mới

    Sáng 12/8, Khu Bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 1 cá thể rùa biển nặng 12kg.

    z6898138548520_690197c6a90643900468edd3e86e74cb.jpg
    Đại diện Khu Bảo tồn biển Hòn Cau tiếp nhận cá thể rùa biển

    Theo lãnh đạo Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Liên Hương đã phát hiện cá thể rùa biển ở khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và giao cho Khu Bảo tồn Hòn Cau để thả về môi trường tự nhiên.

    Theo đó, rùa biển này thuộc họ Vích (tên khoa học: Chelonia mydas), nặng 12kg, dài 50cm, rộng 47cm, đang khỏe mạnh. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (viết tắt là CITES).

    Trong sáng nay, Khu bảo tồn biển Hòn Cau và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương đã phối hợp thả cá thể rùa biển này về môi trường tự nhiên trong khu vực biển Hòn Cau. Được biết, tháng 5 vừa qua, 1 ngư dân ở xã Liên Hương trong quá trình đánh bắt hải sản cũng vô tình phát hiện cá thể rùa biển mắc lưới và đã chủ động thả về môi trường tự nhiên.

    Những năm gần đây, Chi cục Thủy sản và Biển đảo đã phối hợp ngành chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến các ngư dân trên địa bàn. Nhờ vậy, ý thức của người dân đã được nâng lên, tích cực chung tay bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm tự nhiên.

    z6898020367347_487d2b824358ef8fa222f85b7f20448b.jpg
    2 đơn vị làm thủ tục phối hợp thả cá thể rùa biển này về môi trường tự nhiên trong khu vực biển Hòn Cau

    Theo chị Lưu Yến Phi, Trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, số rùa biển về Khu bảo tồn biển Hòn Cau đẻ trứng những năm gần đây tăng lên. Từ đầu năm đến nay, đảo Hòn Cau đã ghi nhận 7 lượt rùa lên bãi đẻ trứng, đánh dấu một tín hiệu tích cực, phản ánh sự sinh sôi của loại động vật quý hiếm này, cũng như sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái biển tại đây. Trong đó, ổ rùa mới nhất đã nở vào ngày 8/8 sau 46 ngày ấp trứng và được Đội Tuần tra ở Khu bảo tồn thả về tự nhiên.

    Đây là lượt thứ 6 rùa biển lên Hòn Cau đẻ trứng từ đầu năm 2025 đến nay.
    Từ đầu năm 2025 đến nay, đảo Hòn Cau đã ghi nhận 7 lượt rùa lên bãi đẻ trứng

