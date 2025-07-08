Tin mới

    Lâm Đồng: Triển khai các phương án bảo đảm ANTT sự kiện Sport Festival 2025

    Thiện Nhân - Thụy Trang 07/08/2025 20:04

    Chiều 7/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm thống nhất và triển khai các phương án tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự sự kiện Sport Festival 2025 và Giải chạy "Hành trình 80 năm - Vì an ninh Tổ quốc" dự kiến diễn ra tại NovaWorld Phan Thiết ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng trong các ngày 23- 24/8/2025.

    z6883495697125_b281ab2136acf80438f91ded1b2d93db(1).jpg
    Toàn cảnh buổi làm việc

    Thiếu tướng Trương Minh Đức, Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam; Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc sở VH- TT&DL đồng chủ trì buổi làm việc.

    z6883495738841_727cb512eedc1a114eb3de9717f4b562(1).jpg
    Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc sở VH- TT&DL phát biểu tại buổi làm việc

    Theo đó, giải chạy Marathon “Hành trình 80 năm - Vì An ninh Tổ quốc” là một trong các hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Hội thao đa môn Sport Festival 2025 được Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam và Công ty Cổ phần NovaGroup (NovaGroup) phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9 (19/8/1945 – 19/8/2025).

    Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thảo luận chi tiết về kế hoạch tổ chức, công tác phối hợp và các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và hậu cần cho giải chạy. Với vai trò là đơn vị chủ công, Công an tỉnh Lâm Đồng đã trình bày các phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên và du khách tham dự sự kiện.

    z6883495603378_18d105e6d344c5d0a0acc9857682f0bd(1).jpg
    Các đơn vị nhận Kỷ niệm chương của Ban tổ chức

    Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Trương Minh Đức, Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, chuỗi sự kiện Hội thao đa môn Sport Festival 2025 là một sự kiện quan trọng không chỉ của Công an Lâm Đồng mà còn đối với lực lượng Công an nhân dân với mục tiêu kết nối cộng đồng, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ CAND và Nhân dân. Đồng chí Thiếu tướng tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm chính trị cao, Công an Lâm Đồng sẽ tổ chức thành công sự kiện này.

    z6883495650658_272193e9b4cf617d2c8f7981ab534ca7(1).jpg
    Thiếu tướng Trương Minh Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc

    Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khảo sát thực địa toàn bộ tuyến đường chạy và các khu vực chức năng tại NovaWorld Phan Thiết để để hoàn thiện kế hoạch, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn của giải chạy.

