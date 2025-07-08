Ngày 7/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Đây là thời điểm để thu thập, xác thực danh tính của đảng viên, xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của Đảng.

Trong những ngày đầu tiên, đã có gần 3.000 lượt đảng viên đến các điểm tiếp nhận trên địa bàn tỉnh, thực hiện thủ tục để đăng ký thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử, sử dụng số định danh cá nhân.

Công an Thanh Hóa phấn đấu sớm hoàn thành việc cấp, đổi thẻ đảng viên 07/08/2025 16:32

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, vùng xa đến đổi thẻ, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương đã thành lập 5 địa điểm trên địa bàn tỉnh, với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm, tiếp nhận, thực hiện các thủ tục đổi thẻ.

Điểm tiếp nhận đổi thẻ đảng viên tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh thành lập thêm 3 tổ lưu động, 8 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ chiến sĩ thực hiện hiệu quả nhất.

Để hoàn thành thắng lợi đợt cao điểm này, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến các điểm tiếp nhận đổi thẻ, kiểm tra, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và có hướng chỉ đạo cụ thể.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cử đoàn công tác kiểm tra độ ổn định của đường truyền, thời gian xử lý hồ sơ và hiệu quả vận hành của từng khâu.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Tường Vũ (bên phải), kiểm tra tại điểm tiếp nhận đổi thẻ đảng viên ở Trung tâm hành chính công phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hướng dẫn Công an cấp xã, phường thu thập, rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân của đảng viên với dữ liệu dân cư trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm bảo đảm thông tin đồng bộ, chính xác, đúng quy trình kỹ thuật và quy định của Đảng. Qua đó, giúp các thủ tục được thực hiện nhanh gọn, minh bạch, tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên.

Được biết, đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên diễn ra đến ngày 15/8, với mục tiêu cấp đổi thẻ đảng cho 100% đảng viên chính thức trên địa bàn tỉnh.