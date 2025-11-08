Học và làm theo Bác Hồ Lan tỏa tinh thần làm theo Bác từ những việc bình dị Không cần những việc lớn lao hay khẩu hiệu rầm rộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đang từng ngày thấm sâu vào đời sống người dân bằng những hành động thiết thực, giản dị mà sâu sắc.

Anh Nguyễn Mạnh Tường Huy (bên trái) - Bí thư Đoàn xã Sông Lũy là tấm gương sáng của thanh niên học và làm theo lời Bác

Học Bác bằng hành động thiết thực

Ở xã Sông Lũy, anh Nguyễn Mạnh Tường Huy - Bí thư Đoàn xã là tấm gương sáng của thanh niên học và làm theo lời Bác. Không chỉ là người dẫn dắt phong trào Đoàn đầy năng lượng, anh Huy còn trực tiếp khởi xướng, triển khai nhiều công trình thanh niên thiết thực như: “Thắp sáng an ninh đường quê”, “Để xe đúng, gọn - đón con an toàn”, “Vì đàn em thân yêu”… Không quản ngại khó khăn, anh cùng đoàn viên tự tay đi khảo sát, vận động từng hộ dân để lắp bóng đèn chiếu sáng, dựng lại biển báo, sơn sửa sân chơi thiếu nhi, dọn vệ sinh đường làng. Mỗi công trình đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và sự đồng lòng từ người dân.

Bên cạnh đó, anh Huy còn tích cực kêu gọi nguồn lực xã hội để xây dựng nhà tình bạn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho gia đình chính sách. Mỗi món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là thông điệp yêu thương, là sự gắn kết giữa thanh niên với cộng đồng. Anh Huy chia sẻ: “Học Bác, tôi tâm niệm điều quan trọng nhất là làm việc gì cũng phải xuất phát từ cái tâm, từ mong muốn đem lại lợi ích thiết thực cho bà con. Có khi chỉ là thay một bóng đèn, sơn lại cái cầu trượt cho các em nhỏ nhưng đó là niềm vui, là sự gắn kết cộng đồng. Thanh niên chúng tôi phải xung kích, phải dám nghĩ, dám làm và làm đến nơi đến chốn”.

Tại xã Lương Sơn, bà Chế Thị Thanh Xuân - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lương Nam là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, hết lòng vì dân. Không khoa trương, không hô hào, chị chọn cách “nói ít, làm nhiều” để tạo sự lan tỏa từ hành động thực tế. Suốt 13 năm gắn bó với công tác địa phương, chị Xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cán bộ thôn và là người kết nối, khơi dậy sức dân để xây dựng quê hương. Từ những buổi họp dân, vận động bà con góp công, góp của, chị cùng người dân đã làm nên 6 tuyến đường bê tông khang trang, lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa, treo cờ Tổ quốc làm đẹp cảnh quan và nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. “Những việc tôi làm, nếu xuất phát từ cái tâm, bà con sẽ cảm nhận được và chung tay cùng mình”, chị Xuân chia sẻ.

Từ hình ảnh người cán bộ thôn tận tụy, gần dân, bà con nơi đây ngày càng gắn bó, tin tưởng và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Từng đoạn đường, từng chiếc camera an ninh hay cây đèn năng lượng mặt trời, tất cả đều là kết quả của sự đồng lòng và niềm tin đặt vào người cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Lan tỏa hành động đẹp

Từ những việc làm giản dị mà ý nghĩa, phong trào Học tập và làm theo Bác ở khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đã và đang trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Những câu chuyện của anh Huy, chị Xuân chỉ là vài nét chấm phá trong bức tranh rộng lớn ấy. Họ truyền cảm hứng từ việc thắp sáng một con đường, dựng lại một biển báo, chăm lo suất học bổng, đến sẻ chia món quà nhỏ cho người khó khăn. Chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh đoàn kết cộng đồng được bồi đắp từng ngày.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giai đoạn 2021 - 2025, khu vực phía Đông Nam tỉnh đã tổ chức tuyên dương gần 3.500 điển hình là tập thể và cá nhân để bồi dưỡng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong đời sống Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là nguồn động viên to lớn, khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng.