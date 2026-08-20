Lech Poznan hủy diệt FC Thun để đi tiếp, đối thủ bị loại

80' Lech Poznan dẫn 7 - 0 dù cầm bóng ngang ngửa FC Thun

Chạm mốc phút 80, Lech Poznan đang dẫn sâu với tỷ số 7 - 0 dù chỉ số cầm bóng giữa hai đội khá cân bằng 49% - 51%. Sự yếu thế của FC Thun thể hiện qua số lần phạm lỗi vượt trội 6 - 14, trong khi các chỉ số như phạt góc (3 - 2) hay việt vị (1 - 1) đều không tạo ra khác biệt lớn.