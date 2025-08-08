Tin mới

    Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08/2025

    08/08/2025

    Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

  • 00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 28
  • 00:30Phát huy vai trò của mặt trận
  • 00:45Đi cùng chúng tôi
  • 01:10Dân tộc và phát triển
  • 01:40Tuổi cao gương sáng
  • 02:00Thể thao
  • 02:30Từ những miền quê
  • 02:45VTV Sống khỏe
  • 03:30Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 25
  • 04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 16
  • 05:05S - Việt Nam
  • 05:10Cựu chiến binh Việt NamNgười cựu chiến binh góp phần thay đổi xóm đạo
  • 05:30Chào buổi sáng
  • 06:58V - Việt Nam
  • 07:00Tài chính - Kinh doanh
  • 07:25Vì một tương lai xanhBức Tường Xanh
  • 07:30Nẻo về nguồn cộiĐại Phan - Lễ cầu an của người Sán Dìu
  • 07:45Ký sựNgọt lịm nước cơm sôi
  • 08:00Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 26
  • 08:50Từ những miền quê
  • 09:00Thời sự
  • 09:15Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • 09:30Văn học nghệ thuậtSáng ngời hình tượng chiến sĩ công an
  • 10:00Thể thao
  • 10:25Sự lựa chọn
  • 10:55Nét đẹp dân gian
  • 11:00Góc nhìn văn hóa
  • 11:15Chuyển động 24h
  • 12:00Thời sự
  • 12:40Tài chính - Kinh doanh
  • 13:00VTV Sống khỏe
  • 13:45Từ những miền quê
  • 14:00Góc nhìn văn hóa
  • 14:15Nhà hát truyền hình
  • 15:45Hành trình năng lượng xanh
  • 16:00Thời sự
  • 16:15Cựu chiến binh Việt Nam
  • 16:30Trạm yêu thươngVòng xe không mỏi
  • 17:00Thông điệp từ bác sĩ
  • 17:10Chống gian lận-Bảo vệ người dùng
  • 17:20Hành trình vẻ đẹp
  • 17:30Việt Nam hôm nay
  • 18:30Chuyển động 24h
  • 19:00Thời sự
  • 19:40Thời tiết + Thể thao 24/7
  • 19:55Điểm tin
  • 20:00S - Việt Nam
  • 20:05Việt Nam vui khỏe
  • 20:10Khát vọng phát triển
  • 20:30Công dân số
  • 20:45Vươn tầm doanh nghiệp Việt
  • 20:55Tay hòm chìa khóa
  • 21:00Phim truyệnCó anh,nơi ấy bình yên - Tập 8
  • 21:30Tài chính - Kinh doanh
  • 21:55Ký ức VTV
  • 22:00Vấn đề hôm nay
  • 22:15Thế giới hôm nay
  • 22:35Phim tài liệu
  • 23:00Bản tin
  • 23:15VTV kết nối
  • 23:30Nẻo về nguồn cộiĐại Phan - Lễ cầu an của người Sán Dìu
  • 23:45Ký sựNgọt lịm nước cơm sôi
    Theo lichphatsongvtv.com
    https://lichphatsongvtv.com/lich-phat-song-vtv1-ngay-08-08-2025.html
          Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08/2025
