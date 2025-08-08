Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 08/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 28
00:30Phát huy vai trò của mặt trận
00:45Đi cùng chúng tôi
01:10Dân tộc và phát triển
01:40Tuổi cao gương sáng
02:00Thể thao
02:30Từ những miền quê
02:45VTV Sống khỏe
03:30Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 25
04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 16
05:05S - Việt Nam
05:10Cựu chiến binh Việt NamNgười cựu chiến binh góp phần thay đổi xóm đạo
05:30Chào buổi sáng
06:58V - Việt Nam
07:00Tài chính - Kinh doanh
07:25Vì một tương lai xanhBức Tường Xanh
07:30Nẻo về nguồn cộiĐại Phan - Lễ cầu an của người Sán Dìu
07:45Ký sựNgọt lịm nước cơm sôi
08:00Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 26
08:50Từ những miền quê
09:00Thời sự
09:15Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
09:30Văn học nghệ thuậtSáng ngời hình tượng chiến sĩ công an
10:00Thể thao
10:25Sự lựa chọn
10:55Nét đẹp dân gian
11:00Góc nhìn văn hóa
11:15Chuyển động 24h
12:00Thời sự
12:40Tài chính - Kinh doanh
13:00VTV Sống khỏe
13:45Từ những miền quê
14:00Góc nhìn văn hóa
14:15Nhà hát truyền hình
15:45Hành trình năng lượng xanh
16:00Thời sự
16:15Cựu chiến binh Việt Nam
16:30Trạm yêu thươngVòng xe không mỏi
17:00Thông điệp từ bác sĩ
17:10Chống gian lận-Bảo vệ người dùng
17:20Hành trình vẻ đẹp
17:30Việt Nam hôm nay
18:30Chuyển động 24h
19:00Thời sự
19:40Thời tiết + Thể thao 24/7
19:55Điểm tin
20:00S - Việt Nam
20:05Việt Nam vui khỏe
20:10Khát vọng phát triển
20:30Công dân số
20:45Vươn tầm doanh nghiệp Việt
20:55Tay hòm chìa khóa
21:00Phim truyệnCó anh,nơi ấy bình yên - Tập 8
21:30Tài chính - Kinh doanh
21:55Ký ức VTV
22:00Vấn đề hôm nay
22:15Thế giới hôm nay
22:35Phim tài liệu
23:00Bản tin
23:15VTV kết nối
23:30Nẻo về nguồn cộiĐại Phan - Lễ cầu an của người Sán Dìu