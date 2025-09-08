Tin mới

    Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025

    09/08/2025 00:56

    Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

  • 00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 29
  • 00:30Ánh sáng tri thứcGiải pháp bền vững cho môi trường
  • 00:45Văn học nghệ thuậtSáng ngời hình tượng chiến sĩ công an
  • 01:10Phim tài liệu
  • 01:40Khám phá Việt NamNơi mắm chín cùng thời gian
  • 02:00Thể thao
  • 02:30Từ những miền quê
  • 02:45VTV Sống khỏe
  • 03:30Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 26
  • 04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 17
  • 05:05S - Việt Nam
  • 05:10Tuổi cao gương sángĐể người cao tuổi vững tin hội nhập
  • 05:30Chào buổi sáng
  • 06:58V - Việt Nam278_Đầm Vân Long
  • 07:00VTV kết nối
  • 07:15Điểm tựa giữa không trung
  • 07:30Văn học nghệ thuật
  • 08:00Đi cùng chúng tôi
  • 08:30Tạp chí Kinh tế cuối tuần
  • 09:00Thời sự
  • 09:05Du lịch Việt Nam
  • 09:15Sự kiện và bình luận
  • 09:45Sách hay thay đổi cuộc đời
  • 10:00Trạm yêu thương
  • 10:30Tương lai xanh
  • 11:00Cuộc sống số
  • 11:15Chuyển động 24h
  • 12:00Thời sự
  • 12:40Sự lựa chọn
  • 12:55Cặp lá yêu thương
  • 13:00VTV Sống khỏe
  • 13:45Từ những miền quê
  • 14:00Góc nhìn văn hóa
  • 14:15Học và làm theo Bác
  • 14:30Phim tài liệu
  • 15:00Doanh nghiệp - Doanh nhân
  • 15:30Trái tim cho em
  • 15:40Thương hiệu quốc gia Việt NamVăn hóa trong xây dựng thương hiệu
  • 15:55Về quê
  • 16:00Thời sự
  • 16:15Văn hoá CAND
  • 16:45Vì cộng đồng
  • 17:00Nhật ký người Việt
  • 17:05Khám phá Việt Nam
  • 17:20Hành trình vẻ đẹp
  • 17:30Việt Nam hôm nay
  • 18:30Chuyển động 24h
  • 19:00Thời sự
  • 19:40Thời tiết + Thể thao 24/7
  • 19:55Điểm tin
  • 20:00S - Việt NamCúc Phương hành trình có nhiều chữ không
  • 20:05Việt Nam vui khỏe
  • 20:10Truyền hình trực tiếp
  • 21:55Ký ức VTV
  • 22:00Ánh sáng tri thức
  • 22:15Câu chuyện quốc tế
  • 23:00Bản tin
  • 23:15Giờ vàng thể thao
  • 23:45Khám phá Việt Nam
    • Theo lichphatsongvtv.com
    https://lichphatsongvtv.com/lich-phat-song-vtv1-ngay-09-08-2025.html
    Copy Link
    https://lichphatsongvtv.com/lich-phat-song-vtv1-ngay-09-08-2025.html

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Giải trí
          Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO