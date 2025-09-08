Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 Phim truyện Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 29 00:30 Ánh sáng tri thức Giải pháp bền vững cho môi trường 00:45 Văn học nghệ thuật Sáng ngời hình tượng chiến sĩ công an 01:10 Phim tài liệu 01:40 Khám phá Việt Nam Nơi mắm chín cùng thời gian 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê 02:45 VTV Sống khỏe 03:30 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 26 04:15 Phim truyện Mặt nạ gương - Tập 17 05:05 S - Việt Nam 05:10 Tuổi cao gương sáng Để người cao tuổi vững tin hội nhập 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam 278_Đầm Vân Long 07:00 VTV kết nối 07:15 Điểm tựa giữa không trung 07:30 Văn học nghệ thuật 08:00 Đi cùng chúng tôi 08:30 Tạp chí Kinh tế cuối tuần 09:00 Thời sự 09:05 Du lịch Việt Nam 09:15 Sự kiện và bình luận 09:45 Sách hay thay đổi cuộc đời 10:00 Trạm yêu thương 10:30 Tương lai xanh 11:00 Cuộc sống số 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Sự lựa chọn 12:55 Cặp lá yêu thương 13:00 VTV Sống khỏe 13:45 Từ những miền quê 14:00 Góc nhìn văn hóa 14:15 Học và làm theo Bác 14:30 Phim tài liệu 15:00 Doanh nghiệp - Doanh nhân 15:30 Trái tim cho em 15:40 Thương hiệu quốc gia Việt Nam Văn hóa trong xây dựng thương hiệu 15:55 Về quê 16:00 Thời sự 16:15 Văn hoá CAND 16:45 Vì cộng đồng 17:00 Nhật ký người Việt 17:05 Khám phá Việt Nam 17:20 Hành trình vẻ đẹp 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết + Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam Cúc Phương hành trình có nhiều chữ không 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Truyền hình trực tiếp 21:55 Ký ức VTV 22:00 Ánh sáng tri thức 22:15 Câu chuyện quốc tế 23:00 Bản tin 23:15 Giờ vàng thể thao 23:45 Khám phá Việt Nam