Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 29
00:30Ánh sáng tri thứcGiải pháp bền vững cho môi trường
00:45Văn học nghệ thuậtSáng ngời hình tượng chiến sĩ công an
01:10Phim tài liệu
01:40Khám phá Việt NamNơi mắm chín cùng thời gian
02:00Thể thao
02:30Từ những miền quê
02:45VTV Sống khỏe
03:30Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 26
04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 17
05:05S - Việt Nam
05:10Tuổi cao gương sángĐể người cao tuổi vững tin hội nhập
05:30Chào buổi sáng
06:58V - Việt Nam278_Đầm Vân Long
07:00VTV kết nối
07:15Điểm tựa giữa không trung
07:30Văn học nghệ thuật
08:00Đi cùng chúng tôi
08:30Tạp chí Kinh tế cuối tuần
09:00Thời sự
09:05Du lịch Việt Nam
09:15Sự kiện và bình luận
09:45Sách hay thay đổi cuộc đời
10:00Trạm yêu thương
10:30Tương lai xanh
11:00Cuộc sống số
11:15Chuyển động 24h
12:00Thời sự
12:40Sự lựa chọn
12:55Cặp lá yêu thương
13:00VTV Sống khỏe
13:45Từ những miền quê
14:00Góc nhìn văn hóa
14:15Học và làm theo Bác
14:30Phim tài liệu
15:00Doanh nghiệp - Doanh nhân
15:30Trái tim cho em
15:40Thương hiệu quốc gia Việt NamVăn hóa trong xây dựng thương hiệu
15:55Về quê
16:00Thời sự
16:15Văn hoá CAND
16:45Vì cộng đồng
17:00Nhật ký người Việt
17:05Khám phá Việt Nam
17:20Hành trình vẻ đẹp
17:30Việt Nam hôm nay
18:30Chuyển động 24h
19:00Thời sự
19:40Thời tiết + Thể thao 24/7
19:55Điểm tin
20:00S - Việt NamCúc Phương hành trình có nhiều chữ không