    Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08/2025

    10/08/2025 00:55

    Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

  • 00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 30
  • 00:30Học và làm theo BácChung sức xây dựng quê hương
  • 00:45Sự lựa chọn
  • 01:10Tương lai xanh
  • 01:40Khám phá Việt NamĐiệu múa nơi lưng trời
  • 01:50VTV kết nối
  • 02:00Thể thao
  • 02:30Từ những miền quêĐộc đáo vũ điệu của người Sán Chỉ
  • 02:45VTV Sống khỏeCảnh báo biến chứng của đái tháo đường
  • 03:30Hành trình di sảnHải Phòng - Lấp lánh di sản trong lòng phố
  • 04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 18
  • 05:05S - Việt NamCúc Phương hành trình có nhiều chữ không
  • 05:10Vì cộng đồngTrọn niềm trao gửi
  • 05:25Hải quan Việt Nam
  • 05:30Chào buổi sáng
  • 06:58V - Việt NamVăn Miếu Mao Điền
  • 07:00Báo chí toàn cảnh
  • 07:30Khát vọng phát triển
  • 08:00Sống mới
  • 08:40Điểm tựa an sinh
  • 08:50Nhịp sống ô tô
  • 09:00Thời sự
  • 09:05Du lịch Việt Nam
  • 09:15Toàn cảnh thế giới
  • 09:45Không gian văn hóa nghệ thuật
  • 10:30Phim tài liệu
  • 11:00Cuộc sống số
  • 11:15Chuyển động 24h
  • 12:00Thời sự
  • 12:40Nông nghiệp xanhNâng cao giá trị nông sản
  • 12:55Cặp lá yêu thương
  • 13:00VTV Sống khỏeNgã và hậu quả khôn lường
  • 13:4580 năm Quốc hội Việt Nam
  • 14:00Cuộc sống số
  • 14:15Giai điệu kết nối
  • 14:55VTV kết nối
  • 15:10Hòa nhạc thính phòngGiới thiệu Opera tác giả nước Nga
  • 15:45Khuyến học - Hành trình tri thứcGương sáng tự học thành tài
  • 15:55Cùng em đến trường
  • 16:00Thời sự
  • 16:15Văn hoá QĐNDCông dân môi trường số
  • 16:45Tuổi cao gương sángĐể người cao tuổi vững tin hội nhập
  • 17:00Nhật ký người ViệtNgười giữ âm thanh của đại ngàn
  • 17:05Khám phá Việt NamVị xưa qua từng nắm nem
  • 17:20Hành trình vẻ đẹpCố đô Hoa Lư
  • 17:30Việt Nam hôm nay
  • 18:30Chuyển động 24h
  • 19:00Thời sự
  • 19:40Thời tiết + Thể thao 24/7
  • 19:55Điểm tin
  • 20:00S - Việt NamHải Phòng mùa chay chín
  • 20:05Việt Nam vui khỏe
  • 20:10Việc tử tếMón quà hy vọng
  • 21:30Truyền hình Quân đội nhân dân
  • 21:50Ký ức VTV
  • 21:55Phim tài liệu nước ngoài
  • 22:45Dám sốngHành trình tỏa sáng thế giới
  • 23:00Bản tin
  • 23:15Việt Nam nguồn cội
  • 23:45Khám phá Việt NamVị xưa qua từng nắm nem
    • Theo lichphatsongvtv.com
    https://lichphatsongvtv.com/lich-phat-song-vtv1-ngay-10-08-2025.html
