Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08/2025

00:00 Phim truyện Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 30 00:30 Học và làm theo Bác Chung sức xây dựng quê hương 00:45 Sự lựa chọn 01:10 Tương lai xanh 01:40 Khám phá Việt Nam Điệu múa nơi lưng trời 01:50 VTV kết nối 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê Độc đáo vũ điệu của người Sán Chỉ 02:45 VTV Sống khỏe Cảnh báo biến chứng của đái tháo đường 03:30 Hành trình di sản Hải Phòng - Lấp lánh di sản trong lòng phố 04:15 Phim truyện Mặt nạ gương - Tập 18 05:05 S - Việt Nam Cúc Phương hành trình có nhiều chữ không 05:10 Vì cộng đồng Trọn niềm trao gửi 05:25 Hải quan Việt Nam 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam Văn Miếu Mao Điền 07:00 Báo chí toàn cảnh 07:30 Khát vọng phát triển 08:00 Sống mới 08:40 Điểm tựa an sinh 08:50 Nhịp sống ô tô 09:00 Thời sự 09:05 Du lịch Việt Nam 09:15 Toàn cảnh thế giới 09:45 Không gian văn hóa nghệ thuật 10:30 Phim tài liệu 11:00 Cuộc sống số 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Nông nghiệp xanh Nâng cao giá trị nông sản 12:55 Cặp lá yêu thương 13:00 VTV Sống khỏe Ngã và hậu quả khôn lường 13:45 80 năm Quốc hội Việt Nam 14:00 Cuộc sống số 14:15 Giai điệu kết nối 14:55 VTV kết nối 15:10 Hòa nhạc thính phòng Giới thiệu Opera tác giả nước Nga 15:45 Khuyến học - Hành trình tri thức Gương sáng tự học thành tài 15:55 Cùng em đến trường 16:00 Thời sự 16:15 Văn hoá QĐND Công dân môi trường số 16:45 Tuổi cao gương sáng Để người cao tuổi vững tin hội nhập 17:00 Nhật ký người Việt Người giữ âm thanh của đại ngàn 17:05 Khám phá Việt Nam Vị xưa qua từng nắm nem 17:20 Hành trình vẻ đẹp Cố đô Hoa Lư 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết + Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam Hải Phòng mùa chay chín 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Việc tử tế Món quà hy vọng 21:30 Truyền hình Quân đội nhân dân 21:50 Ký ức VTV 21:55 Phim tài liệu nước ngoài 22:45 Dám sống Hành trình tỏa sáng thế giới 23:00 Bản tin 23:15 Việt Nam nguồn cội 23:45 Khám phá Việt Nam Vị xưa qua từng nắm nem