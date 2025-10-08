Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 30
00:30Học và làm theo BácChung sức xây dựng quê hương
00:45Sự lựa chọn
01:10Tương lai xanh
01:40Khám phá Việt NamĐiệu múa nơi lưng trời
01:50VTV kết nối
02:00Thể thao
02:30Từ những miền quêĐộc đáo vũ điệu của người Sán Chỉ
02:45VTV Sống khỏeCảnh báo biến chứng của đái tháo đường
03:30Hành trình di sảnHải Phòng - Lấp lánh di sản trong lòng phố
04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 18
05:05S - Việt NamCúc Phương hành trình có nhiều chữ không
05:10Vì cộng đồngTrọn niềm trao gửi
05:25Hải quan Việt Nam
05:30Chào buổi sáng
06:58V - Việt NamVăn Miếu Mao Điền
07:00Báo chí toàn cảnh
07:30Khát vọng phát triển
08:00Sống mới
08:40Điểm tựa an sinh
08:50Nhịp sống ô tô
09:00Thời sự
09:05Du lịch Việt Nam
09:15Toàn cảnh thế giới
09:45Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30Phim tài liệu
11:00Cuộc sống số
11:15Chuyển động 24h
12:00Thời sự
12:40Nông nghiệp xanhNâng cao giá trị nông sản
12:55Cặp lá yêu thương
13:00VTV Sống khỏeNgã và hậu quả khôn lường
13:4580 năm Quốc hội Việt Nam
14:00Cuộc sống số
14:15Giai điệu kết nối
14:55VTV kết nối
15:10Hòa nhạc thính phòngGiới thiệu Opera tác giả nước Nga
15:45Khuyến học - Hành trình tri thứcGương sáng tự học thành tài
15:55Cùng em đến trường
16:00Thời sự
16:15Văn hoá QĐNDCông dân môi trường số
16:45Tuổi cao gương sángĐể người cao tuổi vững tin hội nhập
17:00Nhật ký người ViệtNgười giữ âm thanh của đại ngàn