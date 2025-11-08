Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 Phim truyện Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 31 00:30 Cựu chiến binh Việt Nam Hành trình tri ân 00:45 Sự kiện và bình luận 01:10 Giai điệu kết nối 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê Làng rau dưới chân núi Tam Đảo 02:45 VTV Sống khỏe 03:30 Không gian văn hóa nghệ thuật 04:15 Phim truyện Mặt nạ gương - Tập 19 05:05 S - Việt Nam 05:10 Hành trình hy vọng 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam 07:00 Tài chính - Kinh doanh 07:25 Vì một tương lai xanh 07:30 Nẻo về nguồn cội Giấy giang của người Mông 07:45 Ký sự 08:00 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 27 08:50 Hành trình hy vọng 09:00 Thời sự 09:15 Tạp chí Kinh tế cuối tuần 09:45 VTV kết nối 10:00 Thể thao 10:25 Toàn cảnh thế giới 10:55 Nét đẹp dân gian 11:00 Góc nhìn văn hóa 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Tài chính - Kinh doanh 13:00 VTV Sống khỏe 13:45 Từ những miền quê Làng rau dưới chân núi Tam Đảo 14:00 Cuộc sống số 14:15 Sống mới 14:55 Ánh sáng tri thức 15:10 Doanh nghiệp - Doanh nhân 15:30 Phim tài liệu 16:00 Thời sự 16:15 Nhân đạo Sẵn sàng trước thiên tai 16:30 Sự kiện và bình luận 17:00 Thông điệp từ bác sĩ 17:10 Cải cách hành chính 17:20 Hành trình vẻ đẹp 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết + Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Quốc hội với cử tri 20:30 Phim tài liệu 20:55 Thuế và đời sống 21:00 Phim truyện Có anh,nơi ấy bình yên - Tập 9 21:30 Tài chính - Kinh doanh 21:55 Ký ức VTV 22:00 Vấn đề hôm nay 22:15 Thế giới hôm nay 22:35 Đi cùng chúng tôi 23:00 Bản tin 23:15 VTV kết nối 23:30 Nẻo về nguồn cội Giấy giang của người Mông 23:45 Ký sự