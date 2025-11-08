Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 11/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 31
00:30Cựu chiến binh Việt NamHành trình tri ân
00:45Sự kiện và bình luận
01:10Giai điệu kết nối
02:00Thể thao
02:30Từ những miền quêLàng rau dưới chân núi Tam Đảo
02:45VTV Sống khỏe
03:30Không gian văn hóa nghệ thuật
04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 19
05:05S - Việt Nam
05:10Hành trình hy vọng
05:30Chào buổi sáng
06:58V - Việt Nam
07:00Tài chính - Kinh doanh
07:25Vì một tương lai xanh
07:30Nẻo về nguồn cộiGiấy giang của người Mông
07:45Ký sự
08:00Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 27
08:50Hành trình hy vọng
09:00Thời sự
09:15Tạp chí Kinh tế cuối tuần
09:45VTV kết nối
10:00Thể thao
10:25Toàn cảnh thế giới
10:55Nét đẹp dân gian
11:00Góc nhìn văn hóa
11:15Chuyển động 24h
12:00Thời sự
12:40Tài chính - Kinh doanh
13:00VTV Sống khỏe
13:45Từ những miền quêLàng rau dưới chân núi Tam Đảo