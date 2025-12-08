Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 32
00:30Cải cách hành chính
00:45Báo chí toàn cảnh
01:10Không gian văn hóa nghệ thuật
02:00Thể thao
02:30Từ những miền quêHương vị bánh cáy làng Nguyễn
02:45VTV Sống khỏe
03:30Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 27
04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 20
05:05S - Việt Nam
05:10Nhân đạoSẵn sàng trước thiên tai
05:30Chào buổi sáng
06:58V - Việt Nam
07:00Tài chính - Kinh doanh
07:25Vì một tương lai xanh
07:30Nẻo về nguồn cộiLễ hội đền Xã Tắc
07:45Ký sự
08:00Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 28
08:50Khát vọng sống
09:00Thời sự
09:15Không gian văn hóa nghệ thuật
10:00Thể thao
10:30Dám sống
10:45V - Việt Nam
11:00Góc nhìn văn hóa
11:15Chuyển động 24h
12:00Thời sự
12:40Tài chính - Kinh doanh
13:00VTV Sống khỏe
13:45Từ những miền quêHương vị bánh cáy làng Nguyễn
14:00Góc nhìn văn hóa
14:15Talk VietNam
15:00Kỷ nguyên vươn mình
15:30Phim tài liệu
16:00Thời sự
16:15Truyền hình Công thươngHợp tác khai thác dầu khí