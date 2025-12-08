Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 12/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 Phim truyện Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 32 00:30 Cải cách hành chính 00:45 Báo chí toàn cảnh 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê Hương vị bánh cáy làng Nguyễn 02:45 VTV Sống khỏe 03:30 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 27 04:15 Phim truyện Mặt nạ gương - Tập 20 05:05 S - Việt Nam 05:10 Nhân đạo Sẵn sàng trước thiên tai 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam 07:00 Tài chính - Kinh doanh 07:25 Vì một tương lai xanh 07:30 Nẻo về nguồn cội Lễ hội đền Xã Tắc 07:45 Ký sự 08:00 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 28 08:50 Khát vọng sống 09:00 Thời sự 09:15 Không gian văn hóa nghệ thuật 10:00 Thể thao 10:30 Dám sống 10:45 V - Việt Nam 11:00 Góc nhìn văn hóa 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Tài chính - Kinh doanh 13:00 VTV Sống khỏe 13:45 Từ những miền quê Hương vị bánh cáy làng Nguyễn 14:00 Góc nhìn văn hóa 14:15 Talk VietNam 15:00 Kỷ nguyên vươn mình 15:30 Phim tài liệu 16:00 Thời sự 16:15 Truyền hình Công thương Hợp tác khai thác dầu khí 16:30 Tạp chí Kinh tế cuối tuần 17:00 Thông điệp từ bác sĩ 17:10 Lao động và công đoàn 17:20 Hành trình vẻ đẹp 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết + Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng 20:30 Net Zero - Gửi tương lai 20:55 Hải quan Việt Nam 21:00 Phim truyện Có anh,nơi ấy bình yên - Tập 10 21:30 Tài chính - Kinh doanh 21:55 Ký ức VTV 22:00 Vấn đề hôm nay 22:15 Thế giới hôm nay 22:35 Niềm tin công lý 23:00 Bản tin 23:15 Câu chuyện từ những bài ca 23:30 Nẻo về nguồn cội Lễ hội đền Xã Tắc 23:45 Ký sự