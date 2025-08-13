Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00Phim truyệnDưới bóng cây hạnh phúc - Tập 33
00:30Lao động và công đoàn
00:45Dân tộc và phát triểnMột tháng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp
01:10Talk VietNam
02:00Thể thao
02:30Từ những miền quê
02:45VTV Sống khỏe
03:30Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 28
04:15Phim truyệnMặt nạ gương - Tập 21
05:05S - Việt Nam
05:10Lao động và công đoàn
05:30Chào buổi sáng
06:58V - Việt Nam
07:00Tài chính - Kinh doanh
07:25Vì một tương lai xanh
07:30Nẻo về nguồn cộiGiáo dục khoa cử nho học Việt
07:45Ký sự
08:00Phim truyệnHồ sơ cá sấu - Tập 29
08:50Cuộc sống nhiệm màu
09:00Thời sự
09:15Talk VietNam
10:00Thể thao
10:25Hitech công nghệ tương lai
10:55Nét đẹp dân gian
11:00Góc nhìn văn hóa
11:15Chuyển động 24h
12:00Thời sự
12:40Tài chính - Kinh doanh
13:00VTV Sống khỏe
13:45Từ những miền quê
14:00Góc nhìn văn hóa
14:15Giai điệu kết nối
15:00Văn học nghệ thuật
15:30Khát vọng phát triển
16:00Thời sự
16:15Câu chuyện quốc tế
16:30Dân tộc và phát triển
17:00Thông điệp từ bác sĩ
17:10Phụ nữ và cuộc sống
17:20Hành trình vẻ đẹp
17:30Việt Nam hôm nay
18:30Chuyển động 24h
19:00Thời sự
19:40Thời tiết + Thể thao 24/7
19:55Điểm tin
20:00S - Việt Nam
20:05Việt Nam vui khỏe
20:10Truyền hình trực tiếp
21:40Tài chính - Kinh doanh
22:00Ký ức VTV
22:05Vấn đề hôm nay
22:20Thế giới hôm nay
22:35Dám sống
22:45VTV kết nối
23:00Bản tin
23:20Câu chuyện từ những bài ca
23:30Nẻo về nguồn cộiGiáo dục khoa cử nho học Việt