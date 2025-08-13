Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 13/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 Phim truyện Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 33 00:30 Lao động và công đoàn 00:45 Dân tộc và phát triển Một tháng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp 01:10 Talk VietNam 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê 02:45 VTV Sống khỏe 03:30 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 28 04:15 Phim truyện Mặt nạ gương - Tập 21 05:05 S - Việt Nam 05:10 Lao động và công đoàn 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam 07:00 Tài chính - Kinh doanh 07:25 Vì một tương lai xanh 07:30 Nẻo về nguồn cội Giáo dục khoa cử nho học Việt 07:45 Ký sự 08:00 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 29 08:50 Cuộc sống nhiệm màu 09:00 Thời sự 09:15 Talk VietNam 10:00 Thể thao 10:25 Hitech công nghệ tương lai 10:55 Nét đẹp dân gian 11:00 Góc nhìn văn hóa 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Tài chính - Kinh doanh 13:00 VTV Sống khỏe 13:45 Từ những miền quê 14:00 Góc nhìn văn hóa 14:15 Giai điệu kết nối 15:00 Văn học nghệ thuật 15:30 Khát vọng phát triển 16:00 Thời sự 16:15 Câu chuyện quốc tế 16:30 Dân tộc và phát triển 17:00 Thông điệp từ bác sĩ 17:10 Phụ nữ và cuộc sống 17:20 Hành trình vẻ đẹp 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết + Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Truyền hình trực tiếp 21:40 Tài chính - Kinh doanh 22:00 Ký ức VTV 22:05 Vấn đề hôm nay 22:20 Thế giới hôm nay 22:35 Dám sống 22:45 VTV kết nối 23:00 Bản tin 23:20 Câu chuyện từ những bài ca 23:30 Nẻo về nguồn cội Giáo dục khoa cử nho học Việt 23:45 Ký sự