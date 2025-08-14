Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 14/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 Phim truyện Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 34 00:30 Phụ nữ và cuộc sống 00:45 Giờ vàng thể thao 01:10 Giai điệu kết nối 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê 02:45 VTV Sống khỏe 03:30 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 29 04:15 Phim truyện Mặt nạ gương - Tập 22 05:05 S - Việt Nam 05:10 Hành trình hy vọng 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam 07:00 Tài chính - Kinh doanh 07:25 Vì một tương lai xanh 07:30 Nẻo về nguồn cội Dấu ấn Hưng Thánh Quán 07:45 Ký sự 08:00 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 30 08:50 Khát vọng sống 09:00 Thời sự 09:15 Quốc hội với cử tri 09:30 Tương lai xanh 10:00 Thể thao 10:25 Đi cùng chúng tôi 10:55 Nét đẹp dân gian 11:00 Góc nhìn văn hóa 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Tài chính - Kinh doanh 13:00 VTV Sống khỏe 13:45 Từ những miền quê 14:00 Góc nhìn văn hóa 14:15 Việc tử tế 15:40 VTV kết nối 15:45 Học và làm theo Bác 16:00 Thời sự 16:15 Vì trẻ em 16:30 Dám sống 16:45 Hành trình hy vọng HTHV1_số 43_Đỗ Văn Tĩnh 17:00 Thông điệp từ bác sĩ 17:10 Phát huy vai trò của mặt trận 17:20 Hành trình vẻ đẹp 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết + Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Phim tài liệu 20:30 Hitech công nghệ tương lai 20:55 Hồ sơ công tố-Kiểm sát 21:00 Phim truyện Có anh,nơi ấy bình yên - Tập 11 21:30 Tài chính - Kinh doanh 21:55 Ký ức VTV 22:00 Vấn đề hôm nay 22:15 Thế giới hôm nay 22:35 Phim tài liệu 22:55 Dám sống Hành trình tỏa sáng thế giới 23:00 Bản tin 23:15 Học và làm theo Bác 23:30 Nẻo về nguồn cội Dấu ấn Hưng Thánh Quán 23:45 Ký sự